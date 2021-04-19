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- 19 Nis 2021 - 18:31 G: 19 Nis 2021 - 18:36

Ramazan Bayramı 9 Gün Tatil Olacak Mı? 12 Mayıs Tatil Mi, Okul Yarım Gün Mü?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar ve çalışanlar tarafından en çok merak edilen konulardan biriside Ramazan Bayramı tatili oldu. İnternette en çok merak edilen konulardan olan tatil ile ilgili detaylar haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İslam aleminin en önemli dönemi olan Ramazan ayının başlaması ile beraber Müslümanla oruç ve namaz ibadetlerini yerine getirmeye başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının yaşandığı bu günlerde Ramazan Bayramı için de geri sayım başladı. Önemli bir dini bayram olan Ramazan Bayramı’nda kaç gün tatil olacağı, tatil günlerinde kısıtlama olup olmayacağı ise merak ediliyor.

19 Nis 2021 - 18:31 - Yaşam

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