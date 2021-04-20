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20 Nis 2021 - 11:34

İsrail'den Tehlikeli Hamle! Hava Savunma Füze Sisteminin Üretimine Başladı!

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi yaptığı duyuru ile 150 kilometre menzilli Barak ER hava savunma füze sisteminin seri üretimine başlandığını duyurdu. İsrail'in bu hamlesi ise bölgede tedirginliğe sebep oldu. Filistin'de kullanacak olması endişe artırdı. İşte detaylar...