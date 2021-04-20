Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Nis 2021 - 11:51 G: 20 Nis 2021 - 12:02

Japonlar Yine Harikalar Yaratıyor! Kovid-19'u 5 Dakika Tespit Edebiliyorlar!

Japon araştırmacılar teknoloji ve yenilik konusunda her zaman dünyaya öncülük etmişlerdir. Pandemi sürecinde de çalışmalarını bırakmayan Japonlar Kovid-19'u 5 dakikada saptayabilen test metodu buldu. işte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Japon araştırmacıların santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha ile yeni tip koronavirüsü ( Kovid-19) 5 dakikada saptayabilen test metodu geliştirdikleri bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya'nın RIKEN araştırma enstitüsü ile Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, Kovid-19'u tespit eden yeni bir yöntem buldu.

Buna göre, test kapsamında alınan numuneler, santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha üzerine konuluyor.

Mikroskobik biçimleme teknolojisiyle oluşturulan cam levhanın girintileri, her birinde ayraç bulunan mikro test odaları görevi görüyor.

Üzerine konulan bir numunenin, Kovid-19'a ait ribonükleik asit (RNA) taşıdığı saptanırsa, o test odasından etrafa ışık yayılıyor.

Kovid-19 RNA'sının çoğaltıldığı ve en az bir süren geleneksel metotların aksine, yeni yöntemdeki mikro odalar vasıtasıyla küçük miktardaki virüsler 5 dakika içerisinde tespit edilebiliyor.

RIKEN baş araştırmacılarından Rikiya Watanabe, basit ve hızlı testi kapsayan metodun karışık süreçler içermediğini ve ticarileştirilmesi halinde sağlık kurumlarınca kullanılabileceğini söyledi.

20 Nis 2021 - 11:51 AA - Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Trump Siyaseti Bırakmamaya Kararlı! Biden'ı Bakın Ne İle Eleştirdi! mask
Trump Siyaseti Bırakmamaya Kararlı! Biden'ı Bakın Ne İle Eleştirdi!
İsrail'den Tehlikeli Hamle! Hava Savunma Füze Sisteminin Üretimine Başladı! mask
İsrail'den Tehlikeli Hamle! Hava Savunma Füze Sisteminin Üretimine Başladı!
UEFA Ve FIFA'ya Cevap Geldi! Diyalog Çağrısında Bulundular! mask
UEFA Ve FIFA'ya Cevap Geldi! Diyalog Çağrısında Bulundular!
Avrupa Futbolu Karışıyor! 'Avrupa Süper Ligi' İçin FIFA Yaptırım Uygulamaya Hazırlanıyor! mask
Avrupa Futbolu Karışıyor! 'Avrupa Süper Ligi' İçin FIFA Yaptırım Uygulamaya Hazırlanıyor!
Türkiye Aşı Yardımlarına Tam Gaz Devam Ediyor! 10 Bin Doz Bosna Hersek'e Ulaştı! mask
Türkiye Aşı Yardımlarına Tam Gaz Devam Ediyor! 10 Bin Doz Bosna Hersek'e Ulaştı!
Sözde Ermeni Soykırımı İçin Biden'a Mektup! "Dile Getirmemeniz Türk Amerikan Toplumu İçin Önemlidir!" mask
Sözde Ermeni Soykırımı İçin Biden'a Mektup! "Dile Getirmemeniz Türk Amerikan Toplumu İçin Önemlidir!"
Bize Henüz Yanıt Vermedi, Yüzyüze Görüşmelere Başladı! Biden'dan Japonya Hamlesi! mask
Bize Henüz Yanıt Vermedi, Yüzyüze Görüşmelere Başladı! Biden'dan Japonya Hamlesi!
Brezilya'da Koronavirüs Bilançosu Giderek Çıkmaza Giriyor! Ölüm Sayıları... mask
Brezilya'da Koronavirüs Bilançosu Giderek Çıkmaza Giriyor! Ölüm Sayıları...
Çin, ABD ve Japonya'ya Resti Çekti! ABD ve Japonya Birlikteliğine Sert Uyarı! mask
Çin, ABD ve Japonya'ya Resti Çekti! ABD ve Japonya Birlikteliğine Sert Uyarı!
ABD'de FedEx Tesisinde Silahlı Saldırı! 8 Kişi Yaşamını Kaybetti mask
ABD'de FedEx Tesisinde Silahlı Saldırı! 8 Kişi Yaşamını Kaybetti
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Diş Fırçalamayı Basite Almayın! Ağız Sağlığı Kötü Olanlar Kovid-19'u Şiddetli Geçiriyor! mask
Diş Fırçalamayı Basite Almayın! Ağız Sağlığı Kötü Olanlar Kovid-19'u Şiddetli Geçiriyor!
Ramazan'da Aşılanmaya Büyük İlgi! Uygulanan Aşı Dozu 20 Milyonu Aştı! mask
Ramazan'da Aşılanmaya Büyük İlgi! Uygulanan Aşı Dozu 20 Milyonu Aştı!
Türkiye Aşı Yardımlarına Tam Gaz Devam Ediyor! 10 Bin Doz Bosna Hersek'e Ulaştı! mask
Türkiye Aşı Yardımlarına Tam Gaz Devam Ediyor! 10 Bin Doz Bosna Hersek'e Ulaştı!
Brezilya'da Koronavirüs Bilançosu Giderek Çıkmaza Giriyor! Ölüm Sayıları... mask
Brezilya'da Koronavirüs Bilançosu Giderek Çıkmaza Giriyor! Ölüm Sayıları...
İlk Pfizer-BioNTech Kovid-19 Aşısı Ülkeye Ulaştı! mask
İlk Pfizer-BioNTech Kovid-19 Aşısı Ülkeye Ulaştı!
O Bölgede Yoğun Bakım Servislerinde Kapasite Sınırına Ulaşıldı! mask
O Bölgede Yoğun Bakım Servislerinde Kapasite Sınırına Ulaşıldı!
Orada Kovid-19 Günlük Vaka Sayısı 200 Bini Geçti! mask
Orada Kovid-19 Günlük Vaka Sayısı 200 Bini Geçti!
Latin Amerika'da Kovid-19'a Bağlı Can Kayıpları Arttı! mask
Latin Amerika'da Kovid-19'a Bağlı Can Kayıpları Arttı!
Son Dakika: AstraZeneca Aşılama Programından Çıkarıldı! mask
Son Dakika: AstraZeneca Aşılama Programından Çıkarıldı!
BioNTech-Pfizer'dan Tam 1,8 Milyar Doz Aşı Almaya Hazırlanılıyor! mask
BioNTech-Pfizer'dan Tam 1,8 Milyar Doz Aşı Almaya Hazırlanılıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Google ve TOBB'dan Dev Proje! Meslek Lisesi Öğretmenlerine Eğitim Verecekler! mask
Google ve TOBB'dan Dev Proje! Meslek Lisesi Öğretmenlerine Eğitim Verecekler!
Diş Fırçalamayı Basite Almayın! Ağız Sağlığı Kötü Olanlar Kovid-19'u Şiddetli Geçiriyor! mask
Diş Fırçalamayı Basite Almayın! Ağız Sağlığı Kötü Olanlar Kovid-19'u Şiddetli Geçiriyor!
Sarı Kız Son Sözünü Söyleyecek! Sessiz Yükselişini Sürdürüyor! mask
Sarı Kız Son Sözünü Söyleyecek! Sessiz Yükselişini Sürdürüyor!
Diyanet İşleri Başkanı'nın İmtihanı! Maalesef Acı Haber Geldi! mask
Diyanet İşleri Başkanı'nın İmtihanı! Maalesef Acı Haber Geldi!
Masunlar Apartmanı'ndaki Tokat Sahnesi Hakkında İlk Kez Konuşuldu! O Sahnenin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etkisi Yarattı! Meğer... mask
Masunlar Apartmanı'ndaki Tokat Sahnesi Hakkında İlk Kez Konuşuldu! O Sahnenin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etkisi Yarattı! Meğer...
Keçiören’den bahara rengârenk merhaba! mask
Keçiören’den bahara rengârenk merhaba!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL