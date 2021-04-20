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- 20 Nis 2021 - 12:02 G: 20 Nis 2021 - 12:03

THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Yüksek! Play-Off Maçlarında Sıra Fenerbahçe Beko'da!

THY Avrupa Ligi play-off maçları büyük heyecanlara tanık olacak. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında yarın CSKA Moskova ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk olacak.

Megasport Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 7. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, 2. basamaktaki CSKA Moskova ile eşleşmişti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 29 maçın 20'sini Rus ekibi kazanırken, 9 kez de sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 78-77, Moskova'daki mücadeleyi ise Fenerbahçe Beko 89-83 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

20 Nis 2021 - 12:02 AA İstanbul- Spor

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