İBB'nin Kaybolan Atları İle İlgili MHP'den Açıklama Geldi! "Karar İşleme Konuldu!"
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan kaybolması sonrası Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin istifa kararı almıştı. Konu ile ilgili partisi olan Milliyetçi Hareket Partisinden Açıklama geldi. MHP: "Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in partimizden istifası işleme konuldu"
MHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) aldığı atlar nedeniyle soruşturmaya muhatap olan Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in partiden istifasının işleme konulduğunu bildirdi.
MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı atlar nedeniyle adli ve idari soruşturmaya muhatap olan, Hatay Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, belediye başkanları listemizden de düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.