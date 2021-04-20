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- 20 Nis 2021 - 14:48 G: 20 Nis 2021 - 14:49

Ezgi Mola Moda Sektörüne El Attı! Koleksiyonu 'Ezomola' Satışa Sunuldu!

Ezgi Mola'nın giyim koleksiyonu projesini nihayet hayata geçirmeyi başardı. "Ezomola" koleksiyonuna dahil ürünler Boyner'de satılacak. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Boyner, Ezgi Mola'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Ezomola" koleksiyonunu modaseverlerle buluşturuyor.

Boyner açıklamasına göre, sezonun trend parçalarını bir araya getiren koleksiyonda, keten ve hafif kumaşlarla kırmızı, hardal, turuncu, mavi, siyah ve beyaz gibi yaz renklerinin uyumu dikkati çekiyor.

Ezgi Mola’nın stilinden izler taşıyan "Ezomola" koleksiyonunda, mini ve maxi boy elbiselerden karpuz kollu bluzlara, alt ve üst takımlardan rahat şort ve pantolonlara birçok seçenek yer alıyor.

İlkbahar-yaz gardırobunun olmazsa olmaz parçalarından oluşan ve her biri birbiriyle kolaylıkla kombinlenebilen koleksiyon, hem rahatlık hem de stil sahibi bir görünüm sunuyor.

Sadece Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'de satılacak "Ezomola" koleksiyonu, rengarenk yaz renkleri ve sezonun en trend parçalarından oluşuyor.

 "Hayalimdekileri hayata geçirdiğimiz, içime sinen bir koleksiyon oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ezgi Mola, bir giyim koleksiyonunun uzun zamandır hayalinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir proje Ezomola...Hayalimde, içinde rahat edeceğim, her bir parçasını giymekten keyif alacağım, herkesin de aynı rahatlığı hissedebileceği bir koleksiyon hayata geçirmek vardı. Koleksiyonun tasarımından üretim aşamasına tüm süreçlerinde ekip arkadaşlarımla beraberdim, sevdiğim ya da sevmediğim şeyleri söyleyip yeri geldiğinde ürünü almak isteyen bir müşteri olup hayal ettiklerimi yapmaya çalıştım. Renkleriyle, kullanılan kumaşlarıyla cıvıl cıvıl yaz hissini koleksiyona yansıtmak istedik. Hayalimdekileri hayata geçirdiğimiz, içime sinen bir koleksiyon oldu. Umarız herkes keyifle giyer."

20 Nis 2021 - 14:48 AA İstanbul- Gündem

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