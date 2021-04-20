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- 20 Nis 2021 - 14:58 G: 20 Nis 2021 - 15:00

Derslere Giren Öğretmenler Sıra Bekliyor! Turizm Personeli Aşılanmaya Başladı!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Çalışanlarının aşılanmaları kısmen başlamıştı. Ancak derslere giren öğretmenlerin öncelik listesine alınmamasının tepkisi sürerken bir aşılanma haberi de Turizm Sektöründen geldi. Bolu'da turizm personeli aşılanmaya başladı Bolu TSO Başkanı Türker Ateş: "Turizm sektörüne hizmet verenlerin aşılanmış olması, sağlıklı bir turizm sektörünün canlanmasını sağlayacak"

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Bolu'da turizm sektöründe görev yapan personel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını olmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda "Güvenli Turizm Sertifika Programı" kapsamında turizm sektöründeki personele yönelik başlatılan aşı programı devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'da da personelin aşılanmasına başlandı.

Sektör çalışanları, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'nde Kovid-19 aşılarını oldu.

 "Acil aşılama turizm sektörünü canlandıracak"

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş, gazetecilere, Kartalkaya Kayak Merkezi, Yedigöller Milli Parkı, Abant, Gölcük ve Sülüklügöl Tabiat Parkları gibi birçok turizm alanına sahip olan Bolu'nun her yıl 1 milyonun üzerinde tatilci ağırladığını söyledi.

Kentte turizm belgesi olan 28 tesiste yaklaşık 1200 kişinin çalıştığına dikkati çeken Ateş, "Turizm sektörü, ilimizde en fazla istihdamın sağlandığı sektör. İstanbul ile Ankara arasında yer alan Bolu, yurt içi turizmine en fazla ikame eden illerin başında geliyor." dedi.

Ateş, tehdidin en fazla olduğu sektörlerin başında geldiği için turizmde görevli personelin acil aşılanmasının doğru bir karar olduğunu vurgulayarak, "Turizmde algı çok önemli. Aşı, bu algıyı kırabilir. Avrupa, turizm açısından aşılanmış bölgelere kaymakta. Turizm sektörüne hizmet verenlerin aşılanmış olması, kendilerini en az riskli görecekleri noktada hem algıyı yönetecek hem de sağlıklı bir turizm sektörünün canlanmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

20 Nis 2021 - 14:58 AA Bolu- Sağlık

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