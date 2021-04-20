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- 20 Nis 2021 - 15:36 G: 20 Nis 2021 - 15:37

Rusya, Savaşı Uzay'da Devam Ettirmeye Kararlı! Kendi İstasyonunu Kuruyor!

Rusya ani bir kararla kendi uzay istasyonunu kurmaya başladığını duyurdu. ABD ile yaşanan soğuk savaş ve rekabeti uzaya taşımak isteyen Rusya çalışmalara hız verdi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay istasyonu kurmaya başladıklarını bildirdi.

Rogozin, Twitter hesabından yeni uzay istasyonunun kurulumuyla ilgili görüntü paylaşarak "Yeni Rus uzay istasyonu için ilk modül çalışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Bu istasyonu 2025'te uzaya çıkartmayı hedeflediklerine dikkati çeken Rogozin, söz konusu sürecin "Enerji" Roket ve Uzay Şirketi tarafından yönetildiği bilgisini paylaştı.

"Yeni uzay istasyonu projesine yabancı ortaklar da katılabilir"

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda teknik sorunların yaşandığını belirterek "Kozmonotların hayatını tehlikeye atamayız. İstasyon yapısı ve demirin eskimesi durumu, geri dönüşü olmayan sonuçlara, felakete yol açabilir. Buna izin verilmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Rusya'nın kendi uzay istasyonunu kurmayı planladığını söyleyen Borisov, bu istasyonun Ay'ın ve etrafındaki alanın incelenmesiyle ilgili uçuşlar için kullanılabileceğini dile getirdi.

Borisov, Rusya'nın yeni istasyon projesini yapmaya gücünün yeteceğini ancak projeye uluslararası ortakların da katılabileceğini belirtti.

Rusya, 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çekilecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, 18 Nisan'da ülkesinin 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden ayrılacağını belirterek "Ortaklarımızı 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkacağımız konusunda dürüstçe bilgilendirmemiz lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Nisan'da yetkililerle yaptığı toplantıda Uluslararası Uzay İstasyonu projesini ele almıştı. Bu toplantıda, Rusya'nın kendi uzay istasyonunu kurmayı planladığı belirtilmişti.

20 Nis 2021 - 15:36 AA - Dünya

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