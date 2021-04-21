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- 21 Nis 2021 - 01:18 G: 21 Nis 2021 - 01:19

Atatürk ve cumhuriyete hakaret iddialarına soruşturma

Gaziantep Valiliğinden Atatürk ve cumhuriyete hakaret iddialarına soruşturma

Gaziantep Valiliği, Atatürk ile cumhuriyete hakaret ettiği iddia edilen polis memurunun 2019'da terör örgütü FETÖ/PDY kapsamında görevden uzaklaştırılan kişi olduğunun değerlendirildiğini, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Atatürk ve cumhuriyete hakaret eden A.A'nın Gaziantep'te polis memuru olarak çalıştığı iddiaları ve bu iddiaların doğru olup olmadığı ile ilgili paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Söz konusu paylaşımlarla ilgili araştırma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, paylaşımların Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevliyken 12 Şubat 2019'da FETÖ/PDY kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memuru A.A. tarafından yapıldığının değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu polis memuru A.A'nın hala aynı kapsamda görevden uzaklaştırma süreci devam etmektedir. Söz konusu paylaşımlarla ilgili olarak gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

21 Nis 2021 - 01:18 AA Gaziantep- Asayiş

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