Sincan belediyesi Belören Millet Bahçesi’ni Sincan’a kazandırıyor

Sincan Belediyesi TOKİ işbirliği ile yeşilin her tonunu bünyesinde barındıracak olan Belören Millet Bahçesi’ni ilçeye kazandırmak için düğmeye bastı. Spor sahalarından millet kıraathanelerine, kafelerden dinlenme alanlarına kadar çok sayıda tesisin içerisinde bulunacağı Belören Millet Bahçesi’nin temeli törenle atıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Belören Millet Bahçesi’nin önümüzdeki yıl açılacağı müjdesini verdi.

Sincan Belediyesi TOKİ işbirliği ile ilçeye yeşil alanları ve tesisleriyle muhteşem bir eser kazandırmak için kolları sıvadı.

Yemyeşil bir Sincan için çalışan Sincan Belediyesi yepyeni bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın çok önemsediği projelerden biri olan millet bahçelerine bir halka da Sincanda ekleniyor. Belören Millet Bahçesinin temeli törenle atıldı.

Törene Sincan Belediye Başkanı Murat Ercanın ev sahipliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara Valisi Vasip Şahin TOKİ Başkanı Ömer Bulut İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük Ankara Milletvekilleri Selva Çam Orhan Yeğin Hacı Turan Asuman Erdoğan Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Dr. Emel Saraç AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan katıldı. Protokol millet bahçesinin ilk çam fidanını dikti.

HEM YEMYEŞIL BIR ALAN HEM MODERN TESISLER

Belören Millet Bahçesi bir defa gidenin tekrar gitmek isteyeceği yeşilin sanat ve sporla buluştuğu bir alan olacak. Hem miniklerin hem de büyüklerin keyif alacağı kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Belören Millet Bahçesi Sincanın en büyük nefes alanı olacak. 208 bin m²lik alana sahip olacak millet bahçesinin içinde yok yok. 7den 70e herkese hitap edecek olan millet bahçesinde gençlerin ve çocukların daha kaliteli zaman geçirebilmesi için millet kıraathanesi voleybol basketbol tenis ve golf sahaları macera parkurları skate park çocuklar için oyun ve tornet alanı yer alacak. Ayrıca 4 bin 500 m²lik doğal gölet ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatacak. İsteyenler üzerindeki su bisikletine binebilecek. Koşu ve bisiklet yollarında isteyenler spor yapabilecek. Yeşillikte nefes bulmak isteyenler koruluk alanda vakit geçirebilecek. Açılacak büfelerde vatandaşlar tüm ihtiyaçlarını karşılayıp şehrin karmaşasından uzakta dinlenme fırsatı yakalayacak. Ayrıca Sincanın simgelerinden olan laleler ziyaretçilerine seyrine doyulmaz anlar yaşatacak.

57 MILLET BAHÇESINI TAMAMLADIK

Milletin nefes alacağı geniş yeşil alanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın 2017 yılında açıklamış olduğu 81 ilimize millet bahçesi hedefi ile yola çıktık. Vatandaşlarımızın doğal sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeşil alanlar millet bahçeleri kazandırma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. dedi.

Bakan Kurum Sincandaki bu projenin Ankaradaki yeşil alan miktarını artıracağına işaret ederek Türkiye geneline 303 millet bahçesi yapıyoruz. 57 millet bahçemizi tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. 246 millet bahçesini de inşallah en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bugün sadece Sincanda değil Ankaramızın 15 ilçesine toplamda 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 millet bahçesi kazandırıyoruz. ifadesini kullandı.

ANKARANIN ÖNEMLI CAZIBE MERKEZLERINDEN BIRISI OLACAK

Proje hakkında bilgi veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Burası 3 ilçenin kesişim noktası Etimesgut Yenimahalle ve Sincan. 3 ilçemizde yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor burası 2 milyon insan başta olmak üzere tüm Ankaranın önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak. Spor alanları voleybol basketbol sahaları mini golf alanları yürüyüş yolları eğlence alanları çocuk oyun alanları millet kıraathanelerinin de içinde yer aldığı adeta cennetten bir bahçe olacak. Sadece Sincana değil Ankaraya çok büyük değer katacağına inandığımız bir proje. 1 yıl sonra inşallah bitmiş olacak. Sincana böyle değerli bir hazineyi kazandırmak bizleri gururlandırıyor. açıklamasında bulundu.