İngiltere'yi Kıskanmamak Elde Değil! Pandemi'de Yıllık Enflasyon 0,7 Çıktı!
Pandemi sürecinden bir çok dünya ülkesi ekonomik krize girmiş ve derinden etkilenmişti. En çok gıda enflasyonunun tavan yaptığı ülkelerde İngiltere hiç etkilenmemiş görünüyor. Pandemi'nin 2 yıldır sürmesine rağmen İngiltere'de yıllık enflasyon 0,7 çıktı. İşte detaylar...
LONDRA (AA) – İngiltere’de 2021 yılı mart ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 0,7 arttı.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede fiyat artışlarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.
Buna göre, İngiltere'de, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentiyle uyumlu şekilde yıllık bazda yüzde 0,7 artış kaydetti.
Ülkede TÜFE bir önceki ayda (şubat) yıllık bazda yüzde 0,4 artmıştı.
İngiltere'de TÜFE mart ayında aylık bazda da beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,3 artış kaydetti.
ONS açıklamasında, mart ayında enflasyondaki artışta artan ulaşım, yakıt ve giyim fiyatlarının etkili olduğu, bunun da gıda fiyatlarındaki azalışla bir miktar dengelendiği belirtildi.
Açıklamada, mart ayı itibariyle yakıt fiyatlarında 2020 yılının ocak ayından bu yana en sert yükselişin yaşadığı kaydedildi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyonun 2021 yılının sonunda yüzde 1,9 seviyesine yükselebileceğini belirtirken, uzmanlar bu yıl yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkılabileceği düşünüyor.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS İstatistik Uzmanı Jonathan Athow, “Enflasyon, martta yakıt fiyatlarındaki artışla yükseldi. Fakat gıda fiyatlarında düşüş görüyoruz.” ifadelerini kullandı.
21 Nis 2021 - 14:54 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.