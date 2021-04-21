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21 Nis 2021 - 14:54

İngiltere'yi Kıskanmamak Elde Değil! Pandemi'de Yıllık Enflasyon 0,7 Çıktı!

Pandemi sürecinden bir çok dünya ülkesi ekonomik krize girmiş ve derinden etkilenmişti. En çok gıda enflasyonunun tavan yaptığı ülkelerde İngiltere hiç etkilenmemiş görünüyor. Pandemi'nin 2 yıldır sürmesine rağmen İngiltere'de yıllık enflasyon 0,7 çıktı. İşte detaylar...