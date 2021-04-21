Emekliye Zamlı İkramiye Geliyor! Bu Tarihlere Dikkat...
Emekliler için müjde çıktı. Uzun zamandır sabit halde olan Emekli Bayram ikramiyeleri zamlı yatacak. Emekliyi sevindiren gelişmenin detayları haberimizde...
Türkiye’de emekli maaşı alan 12 milyondan fazla vatandaş bu sene alacakları zamlı ikramiyeler için heyecanla beklemeye başladı. Her sene Ramazan ve Kurban bayramları ile verilen emekli ikramiyelerinin zam alacağı daha önce açıklanmıştı. 2018 yılından bu yana bin lira olarak ödenen emekli ikramiyelerinin bu sene ne kadar olacağı ve ne zaman yatacağı merakla beklenirken, ikramiyelerden yeni emeklilerin de faydalanabileceği açıklandı. Yeni emeklilerin de içinde olduğu milyonlarca vatandaş zamlı ikramiyelerini alacakları tarihi merakla bekliyor.
21 Nis 2021 - 16:57 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.