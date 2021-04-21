Kağıt Ev Nerede Çekiliyor İşte, O Ev Hakkında Önemli Bilgi
Ekranlara yeni giren Kağıt Ev ilginç konusu ile bir hayli ilgi toplamayı başardı. Özellikle dizinin çekilmiş olduğu evi görenler yoğun bir şekilde dizinin nerede çekildiğini merak etmeye başladı. Bakın o dizi nerede çekiliyor.
Star TV ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev, pazartesi akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Uzun zamandır tanıtım filmleri ekrana gelen ve izleyenlerde büyük merak uyandıran yapımın ilk bölümü geniş bir kitleden beğeni topladı. Erdal Beşikçioğlu’nun Cihan, Nur Fettahoğlu’nun ise Aylin karakterine hayat verdiği Kağıt Ev dizisi ilk bölümü ile izleyenlerin dikkatini çekti. Yapımın yayınlanan bölümünün ardından çekim yerleri ise merak edildi. Birçok farklı mekanın ekrana geldiği yapımın hangi semtlerde çekildiği izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı.
21 Nis 2021 - 17:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.