Kağıt Ev Nerede Çekiliyor İşte, O Ev Hakkında Önemli Bilgi

Star TV ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev, pazartesi akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Uzun zamandır tanıtım filmleri ekrana gelen ve izleyenlerde büyük merak uyandıran yapımın ilk bölümü geniş bir kitleden beğeni topladı. Erdal Beşikçioğlu’nun Cihan, Nur Fettahoğlu’nun ise Aylin karakterine hayat verdiği Kağıt Ev dizisi ilk bölümü ile izleyenlerin dikkatini çekti. Yapımın yayınlanan bölümünün ardından çekim yerleri ise merak edildi. Birçok farklı mekanın ekrana geldiği yapımın hangi semtlerde çekildiği izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı.