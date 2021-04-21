Benim Yemeğim Başvuru Formu 2021! Benim Yemeği Nasıl Başvuru Yapılır?

TV 360 ekranlarının sevilen yarışması Rafet İnce İle Benim Yemeğim, rekabet ve eğlence dolu bölümleri ile hafta içi hergün ekrana geliyor. İlgi ile takip edilen program 7’den 70’e herkes tarafından ilgi ile takip ediliyor. Programın sunucusu ve şef Rafet İnce, kendine özgü tarzı ve sempatik tavırları ile izleyenlerden beğeni topluyor. Sevilen yarışmanın takipçileri, katılmak için ne yapmak gerektiğini araştırmaya başladı. Her meslek grubundan insanların mutfaktaki yeteneklerini sergilediği yarışmada kendisini denemek ve para ödülünü kazanmak isteyen izleyiciler başvuru yapmanın yollarını aramaya başladı.