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- 21 Nis 2021 - 17:10 G: 21 Nis 2021 - 17:29

Benim Yemeğim Başvuru Formu 2021! Benim Yemeği Nasıl Başvuru Yapılır?

Ekranların taze programlarından olan Benim Yemeğim programı büyük ilgi görmeye başladı. Yarışmaya katılımların sürdüğü program ile ilgili araştırma yapan katılımcılar için tüm detaylar haberimizde. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

TV 360 ekranlarının sevilen yarışması Rafet İnce İle Benim Yemeğim, rekabet ve eğlence dolu bölümleri ile hafta içi hergün ekrana geliyor. İlgi ile takip edilen program 7’den 70’e herkes tarafından ilgi ile takip ediliyor. Programın sunucusu ve şef Rafet İnce, kendine özgü tarzı ve sempatik tavırları ile izleyenlerden beğeni topluyor. Sevilen yarışmanın takipçileri, katılmak için ne yapmak gerektiğini araştırmaya başladı. Her meslek grubundan insanların mutfaktaki yeteneklerini sergilediği yarışmada kendisini denemek ve para ödülünü kazanmak isteyen izleyiciler başvuru yapmanın yollarını aramaya başladı.

21 Nis 2021 - 17:10 - Dizi Haberleri

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