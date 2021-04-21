Benim Yemeğim Başvuru Formu 2021! Benim Yemeği Nasıl Başvuru Yapılır?
Ekranların taze programlarından olan Benim Yemeğim programı büyük ilgi görmeye başladı. Yarışmaya katılımların sürdüğü program ile ilgili araştırma yapan katılımcılar için tüm detaylar haberimizde. İşte detaylar...
TV 360 ekranlarının sevilen yarışması Rafet İnce İle Benim Yemeğim, rekabet ve eğlence dolu bölümleri ile hafta içi hergün ekrana geliyor. İlgi ile takip edilen program 7’den 70’e herkes tarafından ilgi ile takip ediliyor. Programın sunucusu ve şef Rafet İnce, kendine özgü tarzı ve sempatik tavırları ile izleyenlerden beğeni topluyor. Sevilen yarışmanın takipçileri, katılmak için ne yapmak gerektiğini araştırmaya başladı. Her meslek grubundan insanların mutfaktaki yeteneklerini sergilediği yarışmada kendisini denemek ve para ödülünü kazanmak isteyen izleyiciler başvuru yapmanın yollarını aramaya başladı.
21 Nis 2021 - 17:10 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.