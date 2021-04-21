Furkan Dede Kovuldu Mu? Survivor Ekstra Furkan Dede Neden Yok?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye programının tamamlayıcısı olarak bilinen Survivor Ekstra programının sevilen sunucusu ve yorumcusu Furkan Dede, bir süredir programda görünmüyor. Sempatik tavırları ve radikal yorumları ile dikkat çeken sunucunun programda yer almaması kovuldu mu sorularını gündeme getirdi. Popüler isim ile ilgili sosyal medyada Covid-19 salgınına yakalandığına yönelik iddialar da yer aldı. Furkan Dede’nin bundan sonra programda yer alıp almayacağı merak ediliyor.