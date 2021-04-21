Furkan Dede Kovuldu Mu? Survivor Ekstra Furkan Dede Neden Yok?
Survivor Ekstra programı bu hafta ilginç bir değişiklikle izleyici karşısına geçti. Yarışmanın sıkı takipçileri ekranda Furkan Dede'yi görememesi ile bir sorun olduğunu anladı. Hemen ardında magazin dünyasına düşen haberler ile Furkan Dede'nin kovulduğu bilgileri dolaşmaya başladı. İşin aslı ise sonradan ortaya çıktı. İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye programının tamamlayıcısı olarak bilinen Survivor Ekstra programının sevilen sunucusu ve yorumcusu Furkan Dede, bir süredir programda görünmüyor. Sempatik tavırları ve radikal yorumları ile dikkat çeken sunucunun programda yer almaması kovuldu mu sorularını gündeme getirdi. Popüler isim ile ilgili sosyal medyada Covid-19 salgınına yakalandığına yönelik iddialar da yer aldı. Furkan Dede’nin bundan sonra programda yer alıp almayacağı merak ediliyor.
21 Nis 2021 - 17:30 - Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.