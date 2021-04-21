Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın, Sosyal Medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada açıklamasında “Ülkücü Türk Gençliği, Nutuk’un kutlu şuuruna erişmiş; Atatürk’ün ülkülerini benimsemiş ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatan CHP’nin kirli siyasetine alet olmayacak kadar feraset sahibidir” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları’ndan CHP'ye ‘Nutuk’ cevabı

Genel Başkan Yıldırım’ın açıklamaları şöyle; “Türk siyasetinin kronik sorunu haline gelmiş CHP, HDP/pkk ile gizli kapılar ardında iş birliği yaparak Türk milletine ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasına her türlü ihaneti utanmadan gerçekleştirmiş bir güruhtur.

Türk Ordusuna “satılık” diyen kendini bilmez CHP’li bir vekilin, Atatürk’ün kutlu eseri Nutuk üzerinden şov yapmaya kalkışması ve bunun üzerinden menfaat elde etme peşine düşmesi alıştığımız CHP oyunlarından sadece bir tanesidir.

Ülkücü Türk Gençliği, Nutuk’un kutlu şuuruna erişmiş; Atatürk’ün ülkülerini benimsemiş ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatan CHP’nin kirli siyasetine alet olmayacak kadar feraset sahibidir.

Kılıçdaroğlu ve CHP güruhu, çok arzu ederler ise kendilerine de birer Nutuk hediye edebiliriz. Sanmıyoruz ama bu sayede yitirdikleri şuurlarını geri getirmeye yardımcı olabiliriz.

“Atatürk” demekten aciz il başkanına sahip olan, Atatürk’ün büstlerini yıktığında HDP'li ortaklarına ses çıkaramayan Kılıçdaroğlu, sahte Atatürkçülük demeçleri vererek Türk milletini kandırmaya, aldatmaya; milletimizin aklıyla alay etmeye cüret etmemelidir.

Ülkücü Türk Gençliği, Liderimiz Sn. Devlet BAHÇELİ Beyefendi’nin her daim emrindedir. Densizlerin, hadsizlerin, kendini bilmezlerin, Atatürk’ün emanetine ihanet edenlerin sözleri; bizler için sinek vızıltısından öteye gitmemektedir.” ifadelerini kullandı