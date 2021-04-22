Pursaklar Karşıyaka Mahalle Konağında Sona Gelindi
Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Karşıyaka Mahalle Konağında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Karşıyaka Mahalle Konağında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sunmak amacıyla her gün yeni bir projeye imza atan Pursaklar Belediyesi Karşıyaka Mahallesinde yapımı devam eden Mahalle Konağı pandemi sonrası için hizmet vermeye hazırlanıyor.
Vatandaşlar tarafından taziye bayramlaşma mevlit okutma açık alan spor aletleri çocuk oyun alanı kına toplantı asker uğurlama ve özel programlarda kullanılması için iki ayrı salon konsepti ile Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen 21150 m² inşaat alanına sahip Karşıyaka Mahalle konağının yapım çalışmalarında sona gelindi.
KARŞIYAKA MAHALLE KONAĞIMIZDA YÜZLERDE SICAK GÜLÜMSEMELERIN OLACAĞI SAĞLIKLI GÜNLERDE BULUŞMAYI UMUT EDIYORUM
Karşıyaka Mahalle Konağının çevre düzenlemesinin bitmek üzere olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Şehirleşmenin artması ile birlikte komşuluk ilişkilerinin giderek azaldığını görüyoruz. Apartmanlardaki komşular bile birbirini tanımaz hale geldi. İşte biz de bu eksikliği gidermek adına Mahalle Konağı sayısını ilçe genelinde yaygın hale getireceğiz. Bütçe imkânlarımız dâhilinde inşallah her mahallemize ilerleyen zamanlar Mahalle Konağı kazandırmaya gayret göstereceğiz. Eğer koronavirüs salgını olmasaydı Karşıyaka mahalle sakinlerimiz ile iftar yapar sonrasında da muhabbet dolu Ramazan akşamı geçirirdik. Nasip değilmiş. İnşallah yüzlerde sıcak gülümsemelerin olacağı sağlıklı günlerde kalabalık ortamlarda bir araya gelmeyi umut ediyorum. Bu değerli eserin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. dedi.
22 Nis 2021 - 12:10 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.