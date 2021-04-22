Zayıflama çayları gerçekten zayıflatır mı?

Hızlı kilo kaybı sağlamak ümidiyle tüketilen zayıflama çayları içeriğindeki sinameki gibi güçlü otlar müshiller yüksek düzeyde kafein ilaçlar ve ephedra gibi yasa dışı kimyasallar ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Gerçekten zayıflatır mı

Zayıflama çayları diüretik ve müshil etkisi gösterirler. Diüretikler vücudun idrar ve bağırsak hareketleriyle suyu dışarı atmasını tetikler. Bu etki tartıda ağırlık kaybı görmenizi sağlayabilir ancak kaybettiğiniz yalnızca su ağırlığı olur. Zayıflama çayları müshil etkisiyle de bağırsak hareketlerini uyarır ve dışkıyı gevşetir. Bu etki karnınıza daha düz bir görünüm verebilir ancak vücutta gerçek veya kalıcı yağ kaybını sağlamaz. Ayrıca normal bağırsak dokusu fonksiyonunu değiştirebilir ve müshil bağımlılığına neden olabilir.

Kalp krizi ve ölüme kadar gidebilir.

Zayıflama çayları vücutta aşırı su kaybına neden olduğu için elektrolit dengesizliği gelişir. Elektrolit dengesizliği de her ikisi de ciddi sorunlar olan ve ölüme kadar gidebilen kas spazmlarını ve anormal kalp ritmini tetikleyebilir.

Sindirim problemleri gelişebilir.

Zayıflama çaylarının içerisinde bulunan müshiller ishal karın ağrısı kramplar gaz ve mide bulantısı gibi problemlere neden olabilir. Aynı zamanda uzun süreli müshil kullanmak normal bağırsak hareketlerine sahip olmak için müshillere bağımlı hale gelmenize neden olabilir.

Aşırı kafein tüketimine bağlı yan etkiler görülebilir.

Sağlıklı yetişkinler için önerilen günlük kafein miktarı 400 mgdır. Zayıflama çayları önerilenden çok daha fazla kafein içerebilir. Aşırı kafein tüketimi de sinirlilik huzursuzluk baş ağrısı kaygı uyku bozukluğu hızlı kalp atışı ve hızlı nefes alma gibi problemlere neden olabilir.

İlaç etkileşimine dikkat

Zayıflama çaylarının içerisinde bulunan bitkiler ve diğer maddeler ilacınızın etkinliğini azaltabilir veya artırabilir ciddi yan etkilere neden olabilir.