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- 22 Nis 2021 - 15:41 G: 22 Nis 2021 - 15:42

Bakan Pakdemirli Hayvancılara Müjdeyi Verdi! Destekler Hesaba Bakın Ne Zaman Yatıyor!

Hayvancıların gözü kulağı bu haberde. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklama ile, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini besicilerimizin hesabına yatırıyoruz." ifadesini kullandı. Bakın ödemeler ne zaman başlıyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılık destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Buzağı desteği kapsamında, (2020 yılı 1. dönem) 676 bin yetiştiriciye 3 milyon 314 bin 449 baş buzağı için 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 lira, manda desteği kapsamında (2020 yılı) 10 bin 449 yetiştiriciye 82 bin 303 baş dişi manda için 24 milyon 42 bin 550 lira ve malak desteği çerçevesinde (2020 yılı 1. dönem) 8 bin 253 yetiştiriciye 29 bin 326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 lira destek ödemesi yapılacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün saat 17.00 itibarıyla besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun."

22 Nis 2021 - 15:41 AA Ankara- Ekonomi

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