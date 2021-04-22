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- 22 Nis 2021 - 16:47 G: 22 Nis 2021 - 16:48

Sarı Kız Sahalara Geri Döndü! Altın Fiyatı İle Şaşırtıyor!

Uzun zamandır düşüş eğiliminde olan Altın'da fiyatlanma hızlandı. Altının kilogramı kritik seviyeye yaklaşmaya başladı. Piyasaların yorumu Sarı kız sahalara geri döndü oldu. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 470 bin lirayı, en yüksek ise 479 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 801 milyon 729 bin 803,34 lira, işlem miktarı ise 1.714,41 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 812 milyon 543 bin 720,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış468.500,001.783,60
En Düşük470.000,001.775,00
En Yüksek479.300,001.792,60
Kapanış473.950,001.775,00
Ağırlıklı Ortalama475.710,001.784,08
Toplam İşlem Hacmi (TL)801.729.803,34
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.714,41
Toplam İşlem Adedi55

22 Nis 2021 - 16:47 AA İstanbul- Ekonomi

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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