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- 22 Nis 2021 - 18:54 G: 22 Nis 2021 - 18:55

Bakan Koca Açıklamıştı! Aşı İkna Ekipleri Göreve Başladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce açıkladığı Aşı ikna ekipleri göreve başladı. Aşı karşıtlığı kampanyaları sonucu aklı karışan vatandaşları ikna etmek amacıyla kurulan ekip işe yaramaya başladı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Antalya'da, kendi yaş gruplarına sıra geldiği halde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmayanların ikna edilmesi için oluşturulan 35 kişilik ekip çalışmalara başladı.

Yaklaşık 640 bin doz aşının yapıldığı Antalya'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından, 55 yaş ve üstündekilerin de aşılanmasına geçildi.

Aşılamada öncelik sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların bilinçlendirilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 35 kişiden oluşan ikna ekipleri oluşturuldu.

İkna ekipleri ve aile hekimleri, telefonla aşı yaptırmayan kişileri arayarak, aşının gerekliliği, kişiyi hastalığın ağır seyrinden koruduğunu anlatıyor.

Görevliler, aşı olanların kendisinin yanında hem ailesini hem de toplumu koruduğuna da dikkati çekerek vatandaşların endişelerini gidermeye çalışıyor.

Bazı ekipler ise "çat kapı" evleri ziyaret ederek ikna ettikleri kişileri evlerinde aşılıyor.

"Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanma"

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, yaptığı açıklamada, kentte aşılama çalışmalarının başarılı şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Sırası gelenlerin aşı olmasını isteyen Hülür, "Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanma. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın dediği gibi aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılık ve ivedilikle sürecek. Lütfen sırası gelen vatandaşlarımız aşı randevularını alıp aşılarını olsunlar." ifadelerini kullandı.

22 Nis 2021 - 18:54 AA Antalya- Sağlık

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