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- 23 Nis 2021 - 09:04 G: 23 Nis 2021 - 09:05

Thodex Skandalı Büyüyor! Bakanlardan Açıklama Geliyor, Bakan Soylu: "Tanımıyorum!"

Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in Bakanlar ve siyasilerle fotoğrafları ortaya çıkması ile birlikte siyaset dünyasından açıklamalar gelmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır"

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer ile çekilen fotoğrafına ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

23 Nis 2021 - 09:04 AA Ankara- Gündem

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