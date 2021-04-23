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23 Nis 2021 - 09:04

Thodex Skandalı Büyüyor! Bakanlardan Açıklama Geliyor, Bakan Soylu: "Tanımıyorum!"

Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in Bakanlar ve siyasilerle fotoğrafları ortaya çıkması ile birlikte siyaset dünyasından açıklamalar gelmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır"