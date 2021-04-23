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- 23 Nis 2021 - 14:09 G: 23 Nis 2021 - 14:10

Kovid-19'da Şoke Eden Gerçek! Kalıcı İşitme ve Tat Kayıpları Ortaya Çıktı!

Kovid-19'un vefat dışında ki etkilerinin hasarları ortaya çıkmaya başladı. Virüs ile birlikte gelişen işitme ve tat kayıplarının kalıcı olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Ender Güçlü: "Koronavirüsün, hastalığı atlatanlarda çeşitli kalıcı hasarlar bıraktığını görüyoruz. Mesela işitme kayıpları olan hastalarımızı gördük" "Tat kaybı yaşayanlarda ise hastalığı atlatmasının üzerinde aylar geçmiş olsa da iyileşmeyenlerle karşılaşabiliyor." dedi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

ÖMER ÜRER - Düzce Üniversitesi (DÜ) Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ender Güçlü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hastalığa yakalananlarda kalıcı işitme ve koku kayıplarına neden olabildiğini bildirdi.

Güçlü, AA muhabirine, salgın tehdidiyle mücadele edilen bu dönemde her soğuk algınlığına, "koronavirüs olabilir" düşüncesiyle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Erken dönemde test yaptırmanın önemine işaret eden Güçlü, "Biz uzmanlık alanımızda koku ve tat kaybı kısmına dikkat ediyoruz. Koku ve tat kaybı varsa oldukça yüksek ihtimal kişi virüse yakalanmıştır şüphesiyle bakılmalı. Diğer viral enfeksiyonlar da koku kaybı yapabiliyor ama bu kadar sık ve uzun süreli yapabilen bir virüs yok. Bu yaşanan koku ve tat kaybı koronavirüse özgü. Bunun için de ek bir tedavi şekli yok." diye konuştu.

Güçlü, hastalığın ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, maske, mesafe, hijyen ve diğer tedbirlere harfiyen uyulması çağrısında bulundu.

Hastalığın yayılma hızının ve bulaşıcılık riskinin son aylarda yükseldiğine dikkati çeken Güçlü, herkesin vatandaşlık görevi olarak hem kendi hem de toplum sağlığı için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

"Koronavirüsün, hastalığı atlatanlarda çeşitli kalıcı hasarlar bıraktığını görüyoruz"

Güçlü, koronavirüse yakalananların üçte ikisinin, hastalığı kalıcı bir etki oluşturmadan atlattığını dile getirerek, hastalığın geri kalan kısımda ise kalıcı izler bırakabildiğini anlattı.

Kovid-19'un olası kalıcı etkilerine değinen Güçlü, "Mesela işitme kayıpları olan hastalarımızı gördük. Geçtiğimiz günlerde tiroit bezi dediğimiz guatr bölgesinde iltihap tespit ettik. Koronavirüse yakalandı ve atlattı hasta, işitme kaybı olur ve tamamen iyileşmeyebilir. Tat kaybı yaşayanlarda ise hastalığı atlatmasının üzerinde aylar geçmiş olsa da iyileşmeyenlerle karşılaşabiliyoruz. Bu hastalığın sadece bir yılda bıraktığı hasarlar, ilerleyen süreçte ne olur tam olarak bilmiyoruz." diye konuştu.

23 Nis 2021 - 14:09 AA Düzce- Sağlık

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