23 Nisan Kuaförler Açık Mı? Bugün Kuaförler, Berberler Açık Mı Kapalı Mı?
23 Nisan Bayramı nedeniyle gerçekleşen Resmi Tatil ile birlikte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 3 Günlük yasak sürecinde kişisel bakımlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise kuaförlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Kuaförlerle ilgili ayrıntılar haberimizde...
Türkiye’de artan vaka ve hasta sayılarından kaynaklı yeniden tedbirlerin arttırıldığı bu dönemde hafta içi kısmi, hafta sonları ile tüm gün sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Sokağa çıkma yasaklarına bağlı olarak hangi işletmelerin açık ya da kapalı olduğu da farklılık gösteriyor. Bu sene 23 nisanın cuma gününe denk gelmesi ile cuma günü ile hafta sonu yasaklarının birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyordu. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Resmi tatil olan 23 nisanın hafta sonu yasakları ile birleştirileceğinin açılandığı genelgenin ardından bu hafta sonu yasakların nasıl uygulanacağı, hangi iş yerlerinin açık hangilerinin kapalı olacağı da merak edildi.
23 Nis 2021 - 17:30 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.