BtcTürk Üyelik İptali ve Hesap Kapatma! 2021 BtcTürk Hesap Silme Nasıl Yapılır?
Son yaşanan Thodex Kripto Para piyasasında ki dolandırılma soruşturması sonrası vatandaşlar tarafından bu platformlardan nasıl çıkılacağı araştırılmaya başlandı. Yerli kripto para piyasalarından olan BtcTürk'de bunlardan birisi. Eğer Sizde BtcTürk borsasından nasıl çıkılır merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız.
Tüm dünyada olduğu gibi son dönemlerde Türkiye’de de kripto para sektörüne ilgi artmaya başladı. Kripto paraların inanılmaz yükseliş sergilediği 2020 yılının ortalarından bu yana piyasaya yönelik ilgi ile beraber yerli kripto para borsalarının hacmi de genişliyor. Kripto para ilgisinin her geçen gün yükseldiği bu dönemde Türkiye merkezli kripto para borsaları arasında yer alan Thodex borsasının dolandırıcılık iddiaları ile gündeme gelmesi ise yatırımcıları endişelendirdi. Thodex skandalının üzerine kripto para yatırımcıları borsalardan çekilmeye başladı. Varlıklarını kaybetme riskini göze almak istemeyen yatırımcılar kayıtlı oldukları borsalardan ayrılmanın yollarını araştırmaya başladı.
23 Nis 2021 - 17:47 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.