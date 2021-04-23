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- 23 Nis 2021 - 17:47 G: 23 Nis 2021 - 17:54

BtcTürk Üyelik İptali ve Hesap Kapatma! 2021 BtcTürk Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Son yaşanan Thodex Kripto Para piyasasında ki dolandırılma soruşturması sonrası vatandaşlar tarafından bu platformlardan nasıl çıkılacağı araştırılmaya başlandı. Yerli kripto para piyasalarından olan BtcTürk'de bunlardan birisi. Eğer Sizde BtcTürk borsasından nasıl çıkılır merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Tüm dünyada olduğu gibi son dönemlerde Türkiye’de de kripto para sektörüne ilgi artmaya başladı. Kripto paraların inanılmaz yükseliş sergilediği 2020 yılının ortalarından bu yana piyasaya yönelik ilgi ile beraber yerli kripto para borsalarının hacmi de genişliyor. Kripto para ilgisinin her geçen gün yükseldiği bu dönemde Türkiye merkezli kripto para borsaları arasında yer alan Thodex borsasının dolandırıcılık iddiaları ile gündeme gelmesi ise yatırımcıları endişelendirdi. Thodex skandalının üzerine kripto para yatırımcıları borsalardan çekilmeye başladı. Varlıklarını kaybetme riskini göze almak istemeyen yatırımcılar kayıtlı oldukları borsalardan ayrılmanın yollarını araştırmaya başladı.

23 Nis 2021 - 17:47 - Yaşam

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