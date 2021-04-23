Keçiören’de üstü açık otobüsle 23 nisan coşkusu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Umudumuz ikbalimiz ve istikbalimiz olan çocuklarımızı çok seviyoruz. Çocuklar milletlerin ve devletlerin geleceğidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu bayram milletimizin ve devletimizin aynı zamanda gelecek bayramıdır. Geleceğimiz aydınlık ve mutlu olsun. dedi.

23 NİSAN KUTLANDI ÇOCUKLARA HEDİYELER DAĞITILDI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok pandemi nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Keçiörenin mahallelerini üstü açık otobüsle gezerek ve halka hitap ederek kutladı. Altınok ilçedeki birçok mahalleden geçen üstü açık otobüsle Keçiörenlileri selamlayarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Çocuklar ve vatandaşlar da Başkan Altınokun konuşmasını balkon ve pencerelerinden alkışlarla karşıladı.

23 NİSAN YENİDEN DOĞUŞUMUZU HAYKIRDIĞIMIZ GÜNDÜR

Başkan Turgut Altınok Keçiören turu sırasında yaptığı konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen 23 Nisanın aynı zamanda TBMMnin açılışının da 101inci yılı olduğunu hatırlatarak 23 Nisan devletimizin istikbalini bütün dünyaya duyurduğumuz kuruluş ve doğuşumuzu da tüm dünyaya haykırdığımız gündür. ifadelerini kullandı.

CEPHELERDE ÇOCUKLAR DA SAVAŞTI

Altınok Milli Mücadele sırasında çocukların da cephede savaştığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

İstiklal savaşımızda çocuklarımız da savaştı. Ahmetler İsmailler Mahmutlar hep 10 yaşında 12 yaşındaydılar ve savaştılar. Kütahya Gedizde Hayriye Onbaşı 12 yaşındaydı. Mehmet Akife İstiklal Marşını yazdıktan sonra soruyorlar ne düşünüyorsun diye. O da Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. İnşallah rabbim Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceğidir. Bu yüzden çocuklarımızı çok seviyoruz. Devletimizi ve Cumhuriyetimizi kuran başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürkü ve beraberindeki silah arkadaşlarıyla birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.