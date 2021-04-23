Ankara Kahramankazan'da 23 Nisan coşkusu!

Kahramankazanda 23 Nisan coşkusu. Klasik otomobiller Kahramankazan sokaklarında.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kahramankazanda büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayram dolayısıyla çocuklar için belediye hoparlörlerinden şarkılar çalınırken klasik otomobillerden oluşan konvoy Kahramankazan sokaklarında dolaştı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da kendi kullandığı klasik otomobille pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinde olan çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kahramankazanda da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Balkon ve pencerelerden eşlik ettiler

Pandemi dolayısıyla bayramı evlerinde kutlamak zorunda kalan Kahramankazanlı çocuklar için belediye hoparlörlerinden şarkılar çalındı. İlçedeki evlerin balkonları Atatürk posterleri Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Balkonlara çıkan çocuklar belediye hoparlöründen çalınan çocuk şarkılarına eşlik etti. Çocuklar böylece evlerinde de olsa bayram coşkusuna ortak olmuş oldu.

Kendi kullandığı araçla coşkuya ortak oldu

Kutlamalar kapsamında ayrıca Kahramankazan Belediyesince klasik araçlardan oluşan bir araç konvoyu düzenlendi. Klasik araçlardan oluşan konvoy şarkılar eşliğinde cadde ve sokakları dolaştı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da kendi kullandığı klasik otomobille çocukları ve vatandaşları selamladı. Başkan Oğuza Kaymakam Engin Aksakal da eşlik etti. Vatandaşlar konvoyun geçişi sırasında evlerinin balkonundan bayrak sallayarak alkışlarla bayram coşkusuna ortak oldu. Başkan Oğuz sık sık kullandığı aracı yavaşlatarak alışveriş için evlerinden çıkan çocuklara ve ailelerine bayrak ve balon hediye ederek bayramlarını kutladı.

Nice 101 yıllara

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi. Koronavirüs salgını riski nedeniyle bu yıl da çocukların 23 Nisanı evlerinde kutlamak zorunda kaldıklarını ifade eden Oğuz Geleceğimizin teminatı yavrularımızın bayram coşkusunu artırmak ve sevinçlerine ortak olmak için elimizden geleni yaptık. Düzenlediğimiz konvoyla onların da evlerinde balkonlarında bu coşkuya ortak olmalarını sağlamaya çalıştık. Hoparlörlerimizden onlar için şarkılar çaldık. Konvoyumuzla cadde cadde sokak sokak bu coşkuya ortak olduk. 23 Nisan kutlu olsun nice yüz yıllara diye konuştu.