Sincan'da Başkan Ercan koltuğunu minik ziyaretçilerine devretti
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sincan İlkokulu öğrencilerini ağırladı. 3 öğrenciye koltuğunu devreden Başkan Ercan ve çocukların hoş sohbeti görülmeye değerdi.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sincan İlkokulu öğrencilerini ağırladı. 3 öğrenciye koltuğunu devreden Başkan Ercan ve çocukların hoş sohbeti görülmeye değerdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMMnin 101. açılış yıl dönümü tüm yurtta kutlanıyor.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercanın küçük misafirleri vardı. Başkan Ercan 23 Nisan dolayısıyla Sincan İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ercan makamını 3 öğrenciye devretti.
Öğrencilerden Ilgın Gökçe ilk mesajını verdi. Küçük Ilgın hayvanlar için barınaklar küçük kulübeler yapmak istediğini Bedirhan ihtiyaç sahiplerine yemek yardımında bulunmak istediğini belirtti. Yağız Efe ise Ramazan ayında askılara ekmek asmak istediğini ifade ederek Evlerine ekmek götüremeyen babaların yüzü gülsün istiyorum. dedi. Ardından Başkan Murat Ercan çocuklara hediyelerini verdi hatıra fotoğrafı çektirdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan Ercan 3 yavrumuzu burada belediyemizde misafir ettik. Hep söylüyorum çocuklarımız gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Ilgın Gökçe Bedirhan ve Yağız Efeye ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Yurdumuzun en güzel makam ve mevkilerinde milletimiz için en hayırlı işleri başaracak geleceğimizi aydınlatacak çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyorum. açıklamasında bulundu.
23 Nis 2021 - 19:16 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.