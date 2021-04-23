Mamak’ta 23 Nisan Otobüsü ile Bayram Coşkusu
Mamak’ta 23 Nisan Otobüsü ile Bayram Coşkusu.23 Nisan Konvoyu 64 Mahallede
Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkamayan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "23 Nisan otobüsü" ile kutladı. Koronavirüs ile mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkmayan çocukları neşelendirmek ve sevindirmek istediklerini belirten Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemiz ve dünya çocukları için önemli bir gün. Korona virüs sebebiyle kısıtlamada evlerinden çıkamayan çocuklarımızın bayram sevincini nasıl paylaşabiliriz diye düşündük. 23 Nisan otobüslerimizi süsledik. Çocuklarımızı pencerelere ve balkonlara davet ederek çalınan 23 Nisan şarkılarına eşlik etmelerini sağlayarak onların bayram coşkusunu yaşamasını istedik” dedi. Başkan Yardımcısı Düğmeci ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de 23 Nisan otobüsüne binerek, çocukların sevincine ortak oldu.
Mamak Sokaklarında 23 Nisan Şarkıları inledi
Palyaço ve 81 ili temsilen halk oyunları ekibi oyuncularını taşıyan, balonlar ve Türk Bayrağı ile süslenmiş üstü açık "23 Nisan otobüsü" ilçenin farklı mahallelerini dolaştı. Çocuklara yönelik popüler şarkılarla Mamak turu gerçekleştiren 23 Nisan otobüsü, evlerinde kalan çocukların keyifli vakit geçirmesi için cadde ve sokaklarda belirli aralıklarda durak yaparak bayram coşkusunu yaşattı. Hoparlöründen çocuk şarkıları yükselen "23 Nisan Otobüsü" sokak aralarında dolaşırken, vatandaşların da balkonlara ve pencerelere çıkarak otobüsü alkışlarla ve Türk bayraklarıyla karşılaması renkli görüntüler oluşturdu.
23 Nis 2021 - 19:20 - Kültür - Sanat
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.