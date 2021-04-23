Mamak’ta 23 Nisan Otobüsü ile Bayram Coşkusu

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkamayan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "23 Nisan otobüsü" ile kutladı. Koronavirüs ile mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkmayan çocukları neşelendirmek ve sevindirmek istediklerini belirten Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemiz ve dünya çocukları için önemli bir gün. Korona virüs sebebiyle kısıtlamada evlerinden çıkamayan çocuklarımızın bayram sevincini nasıl paylaşabiliriz diye düşündük. 23 Nisan otobüslerimizi süsledik. Çocuklarımızı pencerelere ve balkonlara davet ederek çalınan 23 Nisan şarkılarına eşlik etmelerini sağlayarak onların bayram coşkusunu yaşamasını istedik” dedi. Başkan Yardımcısı Düğmeci ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de 23 Nisan otobüsüne binerek, çocukların sevincine ortak oldu.

Mamak Sokaklarında 23 Nisan Şarkıları inledi

Palyaço ve 81 ili temsilen halk oyunları ekibi oyuncularını taşıyan, balonlar ve Türk Bayrağı ile süslenmiş üstü açık "23 Nisan otobüsü" ilçenin farklı mahallelerini dolaştı. Çocuklara yönelik popüler şarkılarla Mamak turu gerçekleştiren 23 Nisan otobüsü, evlerinde kalan çocukların keyifli vakit geçirmesi için cadde ve sokaklarda belirli aralıklarda durak yaparak bayram coşkusunu yaşattı. Hoparlöründen çocuk şarkıları yükselen "23 Nisan Otobüsü" sokak aralarında dolaşırken, vatandaşların da balkonlara ve pencerelere çıkarak otobüsü alkışlarla ve Türk bayraklarıyla karşılaması renkli görüntüler oluşturdu.