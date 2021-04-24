Ankara'ya Yeni Radyo! "Radyo Angara" yayın hayatına başladı

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Radyo Angara yayın hayatına başladı. 23 Nisanda açılışı yapılan Radyo Angaranın Türk kültürünü anlatacağını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Radyo Angaranın açılışını yaptık. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Aynı zamanda TBMMnin kuruluşunun da 101inci yılını kutlayacağız. 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına giden önemli bir yoldur. Bir taraftan Milli Mücadele devam ediyor bir taraftan bütün cephede yiğitçe vatanı savunan kahramanlarımız seve seve şehadete koşuyor. Öte yandan da büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk TBMMyi toplantıya çağırıyor. Çocuklarımız için bugün dünyada ilk ve tektir. dedi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan ve halka Türk kültürünü tarihini anlatacak ve tanıtacak Radyo Angara bugün itibari ile yayın hayatına başladı.

AÇILIŞI 23 NİSANDA YAPMAK İSTEDİK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok açılış konuşmasında şunları söyledi:

Bugün dünyada ilktir. Çünkü 23 Nisan çocuk bayramı olarak tarihe geçiriyor. Çocuk bayramı olarak kutlamasının nedeni de bir devletin doğuşunun ve bir milletin geleceğinin çocuklar ve gençler tarafından inşa edilecek olmasıdır. Böyle bir güne radyomuzun açılışını denk getirdik. Başta büyük komutan büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları milli mücadeledeki bütün kahramanlarımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Akifin dediği gibi yükselen bayrağımız bir daha inmesin. Rabbim bir daha Türkiye Cumhuriyeti devletine İstiklal Marşı yazdırmasın. Bugünlerin değerini kıymetini bilmeliyiz. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalıyız.

İLK YAYININ KONUĞU BAŞKAN ALTINOK

Keçiören Belediyesinin Başkanlık binasında bulunan Radyo Angaranın açılışı Belediye Başkanı Turgut Altınokun konuşmasının ardından radyo stüdyosunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından gerçekleştirildi. İlk yayını Başkan Altınok ve Eski TRT spikeri Ekrem Tamer birlikte yaptı. Açılışın 23 Nisana denk gelmesi münasebetiyle yayına 2 çocuk da konuk olarak alındı. Daha sonra birbirinden ünlü siyasetçi ve sanatçılar Radyo Angaranın yayınına katılarak hayırlı olsun dileklerini ilettiler.