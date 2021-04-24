Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ından Diziye Alaylı Gönderme! Uğur Güneş Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!

Uğut Güneş diziden ayrıldıktan sonra Bir Zamanlar Çukurova büyük bir değişime girmiş birçok kişiyi kadrosuna katmış birçok kişiyi de kadrosundan çıkartmıştı. Diziden ayrılan Uğur Güneş hakkında birçok soru işareti vardı. Diziden ani ayrılışı hakkında ortaya birçok iddia çıkmıştı ama Uğur Güneş, senaryonun artık gidişine doğru olduğunu gördüğünü açıklamıştı. Şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisine alaycı bir gönderme yaptı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Yılmaz karakteriyle akıllara kazınana başarılı oyuncu, diziden ayrıldıktan hemen sonra yeni bir diziyle anlaşmıştı. Eski dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncularından halen birçok kişiyle konuşuyor. Fakat bir isim var ki neredeyse can, kan gibiler!



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