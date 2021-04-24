Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Nis 2021 - 09:40 G: 24 Nis 2021 - 10:15

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ından Diziye Alaylı Gönderme! Uğur Güneş Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!

ATV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Bir Zammalar Çukurova dizisi tüm heyecanlıya kaldığı yerden devam ediyor. Dizide yaşanılan gelişmeler ise seyircileri ekranlarda tutmaya yetiyor. Kısa süre önce diziden acı bir vedayla ayrılan Uğur Güneş ise Bir Zamanlar Çukurova dizisine alaylı bir gönderme yaptı. Görenin kendisini gülmekten alıkoyamadığı bu gönderme de sadece kendisi yoktu. Diziden ayrılan başka bir isim ve diziden ayrılacağı iddia edilen diğer bir isim vardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Uğut Güneş diziden ayrıldıktan sonra Bir Zamanlar Çukurova büyük bir değişime girmiş birçok kişiyi kadrosuna katmış birçok kişiyi de kadrosundan çıkartmıştı. Diziden ayrılan Uğur Güneş hakkında birçok soru işareti vardı. Diziden ani ayrılışı hakkında ortaya birçok iddia çıkmıştı ama Uğur Güneş, senaryonun artık gidişine doğru olduğunu gördüğünü açıklamıştı. Şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisine alaycı bir gönderme yaptı. 

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Yılmaz karakteriyle akıllara kazınana başarılı oyuncu, diziden ayrıldıktan hemen sonra yeni bir diziyle anlaşmıştı. Eski dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncularından halen birçok kişiyle konuşuyor. Fakat bir isim var ki neredeyse can, kan gibiler!

Paylaşımı Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

24 Nis 2021 - 09:40 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Cem Yılmaz'la İlgili Ortaya Çıkan Gerçek Duyanların Ağzını Açık Bıraktı! Öz Abisi Açıkladı, Meğer O Gün... mask
Cem Yılmaz'la İlgili Ortaya Çıkan Gerçek Duyanların Ağzını Açık Bıraktı! Öz Abisi Açıkladı, Meğer O Gün...
Özcan Deniz Topun Ucunda! Herkes Sanal Linç Ediyor... Eşini Dövdüğü Görüntüler Ortaya Çıktı! Milyonlar Şaşkın ve Tepkili... mask
Özcan Deniz Topun Ucunda! Herkes Sanal Linç Ediyor... Eşini Dövdüğü Görüntüler Ortaya Çıktı! Milyonlar Şaşkın ve Tepkili...
Acun Ilıcalı Delirecekti, Devreye O Oyuncu Girdi! Şeyma Subaşı'ya Öyle Bir Gönderme Yaptı ki; Türkiye Çalkalandı... "Tokat Gibi" mask
Acun Ilıcalı Delirecekti, Devreye O Oyuncu Girdi! Şeyma Subaşı'ya Öyle Bir Gönderme Yaptı ki; Türkiye Çalkalandı... "Tokat Gibi"
Yener Çevik Bomba Açıklamalar Yaptı! Hayranları Duydukları Karşısında Ağzı Açık Donakaldı! Eşi Sayesinde... mask
Yener Çevik Bomba Açıklamalar Yaptı! Hayranları Duydukları Karşısında Ağzı Açık Donakaldı! Eşi Sayesinde...
Hande Erçel'den Herkesi Şoka Sokan İtiraf! Sosyal Medya Çalkalanıyor Meğer Kerem Bürsin'le... "Oh Be Sonunda!" mask
Hande Erçel'den Herkesi Şoka Sokan İtiraf! Sosyal Medya Çalkalanıyor Meğer Kerem Bürsin'le... "Oh Be Sonunda!"
Alişan'ın Eşi Buse Varol ve Çocuklarla İlgili Flaş Haber! Alişan Fotoğrafı Paylaşınca Yüzbinler Toplandı, Benzeme Herkesi Şaşkına Çevirdi! mask
Alişan'ın Eşi Buse Varol ve Çocuklarla İlgili Flaş Haber! Alişan Fotoğrafı Paylaşınca Yüzbinler Toplandı, Benzeme Herkesi Şaşkına Çevirdi!
Seren Serengil'e Büyük Deprem! Resmen Yıkıldı, Hayranları Koşa Koşa Desteğe Gitti! Tam 2 Yıl 4 Ay... "Kemerle İnsan Dövme..." mask
Seren Serengil'e Büyük Deprem! Resmen Yıkıldı, Hayranları Koşa Koşa Desteğe Gitti! Tam 2 Yıl 4 Ay... "Kemerle İnsan Dövme..."
Fahriye Evcen Hande Erçel'e Resmen Rest Çekti! Büyük Savaş Başladı... Makyajını Sildi, Filtreyi Kaldırdı ve Paylaştı! Erçel'in Tahtı Yıkılıyor... mask
Fahriye Evcen Hande Erçel'e Resmen Rest Çekti! Büyük Savaş Başladı... Makyajını Sildi, Filtreyi Kaldırdı ve Paylaştı! Erçel'in Tahtı Yıkılıyor...
Demet Özdemir Tüm Sosyal Medyayı Yaktı! Böylesi İlk Kez Görüldü... Beyazları Giydi; Yüzbinleri Peşine Taktı! 600.000 Kişi... mask
Demet Özdemir Tüm Sosyal Medyayı Yaktı! Böylesi İlk Kez Görüldü... Beyazları Giydi; Yüzbinleri Peşine Taktı! 600.000 Kişi...
Acun Ilıcalı Duygu Seline Kapıldı, Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! 2 Kızıyla da Resmi Hesabında... Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Acun Ilıcalı Duygu Seline Kapıldı, Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! 2 Kızıyla da Resmi Hesabında... Sosyal Medya Çalkalanıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
24 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
24 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ından Diziye Alaylı Gönderme! Uğur Güneş Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! mask
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ından Diziye Alaylı Gönderme! Uğur Güneş Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!
ASKİ Ankara Su Kesintileri 24 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 24 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Koronavirüs Salgınında Fahrettin Koca'dan Açıklama Geldi! Yasaklar Kaldırılıyor Mu? Vaka Sayıları Hızla Çakılmaya Başladı! "%20 Oranında..." mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Fahrettin Koca'dan Açıklama Geldi! Yasaklar Kaldırılıyor Mu? Vaka Sayıları Hızla Çakılmaya Başladı! "%20 Oranında..."
Ankara'ya Yeni Radyo! "Radyo Angara" yayın hayatına başladı mask
Ankara'ya Yeni Radyo! "Radyo Angara" yayın hayatına başladı
Ankara'da 24 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 24 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 24 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 24 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL