Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ından Diziye Alaylı Gönderme! Uğur Güneş Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!
ATV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Bir Zammalar Çukurova dizisi tüm heyecanlıya kaldığı yerden devam ediyor. Dizide yaşanılan gelişmeler ise seyircileri ekranlarda tutmaya yetiyor. Kısa süre önce diziden acı bir vedayla ayrılan Uğur Güneş ise Bir Zamanlar Çukurova dizisine alaylı bir gönderme yaptı. Görenin kendisini gülmekten alıkoyamadığı bu gönderme de sadece kendisi yoktu. Diziden ayrılan başka bir isim ve diziden ayrılacağı iddia edilen diğer bir isim vardı.
Uğut Güneş diziden ayrıldıktan sonra Bir Zamanlar Çukurova büyük bir değişime girmiş birçok kişiyi kadrosuna katmış birçok kişiyi de kadrosundan çıkartmıştı. Diziden ayrılan Uğur Güneş hakkında birçok soru işareti vardı. Diziden ani ayrılışı hakkında ortaya birçok iddia çıkmıştı ama Uğur Güneş, senaryonun artık gidişine doğru olduğunu gördüğünü açıklamıştı. Şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisine alaycı bir gönderme yaptı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Yılmaz karakteriyle akıllara kazınana başarılı oyuncu, diziden ayrıldıktan hemen sonra yeni bir diziyle anlaşmıştı. Eski dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncularından halen birçok kişiyle konuşuyor. Fakat bir isim var ki neredeyse can, kan gibiler!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.