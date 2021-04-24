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- 24 Nis 2021 - 13:54 G: 24 Nis 2021 - 13:55

Galatasaray Kan Desteği Geldi! Koronavirüs Karantinası Biten O Futbolcu Kadroda!

Galatasaray'da koronavirüs karantinası sona eren Mustafa Muhammed, Antalya kampına katıldı

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi dolan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Antalya kampına dahil edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 karantina süresi tamamlanan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üçüncü testi de negatif çıkan oyuncumuz Mustafa Muhammed, TFF ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönergeleri doğrultusunda takımımızın Antalya kampına dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam saat 20.30'da başlayacak maçta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

24 Nis 2021 - 13:54 AA İstanbul- Spor

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