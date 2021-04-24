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- 24 Nis 2021 - 14:11 G: 24 Nis 2021 - 14:12

Thodex Soruşturması Büyüyor! Gözaltılar Artmaya Başladı, İşte Detaylar!

Türkiye adete Kripto Para piyasasında kara günler geçiriyor. Vebitcoin soruşturması kapsamında tutuklamalar sürerken Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 65 oldu. Soruşturma sürüyor. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kişilerin Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlendi.

İlk bilgilere göre 2017'de Faruk Fatih Özer tarafından Koineks Teknoloji AŞ. ismiyle kurulan firmanın adının sonra Thodex olarak değiştirildiği, firmanın 2020'de de yurt dışına açılarak 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, şüphelinin uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapıldı.

Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca gerekli yasal prosedürler işletilerek Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılırken, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şüphelinin iadesi istendi, ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konuldu.

Soruşturma kapsamında, şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimat verilerek 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında şu an itibarıyla 65 şüpheli yakalandı.

Başsavcılığın açıklamasında, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

24 Nis 2021 - 14:11 AA İstanbul- Asayiş

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