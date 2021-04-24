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- 24 Nis 2021 - 16:20 G: 24 Nis 2021 - 16:30

THY Rekora Doymuyor! 711 Seferle Avrupa Birincisi Oldu!

Türk Hava Yolları pandemi döneminde rekorlara doymuyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütünün (EUROCONTROL) verilerine göre, 22 Nisan'da icra ettiği 711 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş yapan havayolu oldu. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık tarihinin en zorlu dönemi olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizi geçen yıl güçlü şekilde yöneten THY, bu sene de başarı tablolarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Bayrak taşıyıcı havayolu, EUROCONTROL'un paylaştığı verilere göre, 22 Nisan'da icra ettiği 711 sefer ile Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu oldu.

Şirket, ortaya koyduğu başarılı performansla listenin 2. sırasında yer alan havayolu şirketinin 2 katından daha fazla sayıda uçuş yaptı.

Dünyanın önde gelen havacılık veri ve analiz sağlayıcısı Official Aviation Guide (OAG) tarafından 19 Nisan'da yayınlanan verilere göre ise THY, kapasite olarak dünyada ilk 10 havayolu arasında yer aldı, Avrupa'da ise ilk sırada bulundu.

Arz edilen koltuk-kilometre olarak da THY, dünya çapında 5. sıraya yerleşirken Avrupa'da lider konumda yer aldı.

THY, geçen yıl da zirvedeydi

THY, açıklanan verilere göre, 2020 yılını Avrupa'da en çok uçan (44 iç hat, 165 dış hat noktaya) network taşıyıcı olarak geride bırakmıştı. Pandemi nedeniyle geçen yıl, 2019'un yüzde 40'ı kadar kapasite arz edebilen şirket, yolcu sayısında en az düşüş yaşayan (- yüzde 62), network taşıyıcılar arasında doluluk oranı en yüksek (yüzde 71) şirket olmayı başarmıştı.

 "Bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, taşıdıkları bayrağın odaklandıkları hedefe ulaşmak için kendilerine büyük motivasyon sağladığını belirtti.

Aycı, gökyüzü güneşli ya da fırtınalı olsun, orada hep en güçlü ve lider olmak için çalıştıklarını kaydederek, "Şartlar zorlayıcı olduğunda işimize daha sıkı sarılıyoruz. Veriler de THY ailesi olarak emeklerimizin karşılığı olduğunu gösteriyor. İnanıyorum ki 2021 yılını da 2020 yılında olduğu gibi dünyanın pandemiyi en başarılı şekilde yöneten havayolu şirketi olarak tamamlayacağız. Pandemi geride kaldığında bu unvanla hatırlanacak, bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Turkish Cargo'nun yıldızı pandemi döneminde daha da parladı

Ülkelerin kapılarını dış dünyaya kapattığı geçen yıl önemli bir misyon üstlenen Turkish Cargo, küresel gıda ve medikal ürün zincirinin devamlılığı için operasyonlarına aralıksız devam etti.

Dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlar ile ülkelere ihtiyacı olan ürünleri temin eden şirket, bu operasyonları sayesinde 2020'de pazar payını yüzde 4.7’ye çıkardı. Kargo markasının küresel hava kargo taşıyıcıları arasındaki sıralamada ise 8'den 6’ya yükseldi. Turkish Cargo, 2011'de 33, 2016'da ise 22. sıradaydı.

Turkish Cargo, bu yılın ilk çeyreğini de sektörün en başarılı markaları arasında tamamladı. Geçen yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.6 olan pazar payını 4.8'e yükselten hava kargo markası, sektör ortalamasının yüzde 63.4 olduğu kargo doluluk oranında yüzde 82.2'ye ulaştı.

Şirket, kargo uçağı filosuna ek olarak THY'nin 18 yolcu uçağını da kargo taşımalarında kullanarak, operasyonlarına devam ediyor.

24 Nis 2021 - 16:20 AA İstanbul- Dünya

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