Yasak Elma Ne Zaman Kaçıncı Bölümde Final Yapıyor? Ender ve Şahika Ölüyor Mu?
Yasak Elma dizisi 4 sezondur televizyon ekranlarını kasıp kavuruyordu. Başarılı dizi son bölümleri ile reytinglerde sıkıntı yaşamış ve kadrosunu güçlendirmek adına yeni oyuncuları diziye eklemişti. Ama görünen o ki bunlarda işe yaramadı. İşte tüm detaylar...
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma bir süredir final iddiaları ile gündeme geliyor. 4. sezonu ile yayınlanan yapımın, yeni sezonda ekrana gelmeyeceği konuşulmaya başlandı. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen dizinin final tarihi ise merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri ne zaman final yapacağını ve finalde neler yaşanacağını merak ediyor.
24 Nis 2021 - 16:23 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.