Yasak Elma Ne Zaman Kaçıncı Bölümde Final Yapıyor? Ender ve Şahika Ölüyor Mu?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma bir süredir final iddiaları ile gündeme geliyor. 4. sezonu ile yayınlanan yapımın, yeni sezonda ekrana gelmeyeceği konuşulmaya başlandı. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen dizinin final tarihi ise merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri ne zaman final yapacağını ve finalde neler yaşanacağını merak ediyor.