Nisan Ayı ve Antalya! Yollar Karla Kaplı, Nihayet Ulaşıma Açıldı!
Nisan Ayından yaşanan doğa olayları görenleri şaşırtıyor. Yaz dönemine giren Antalya'da karla kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı. İşte detaylar...
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki karla kapanan Dumanlı Yaylası yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, karla kaplanan yayla yollarının açılması için çalışma başlattı.
Manavgat ilçesindeki Dumanlı Yaylası yolu iş makineleriyle kardan temizlendi. Yer yer yoğun kar birikintilerinin olduğu yayla yolu ulaşıma açıldı.
Yayla yolunu Manavgat ve Serik ilçesinde yaşayan Yörüklerin göç için kullandığı belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.