Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Nis 2021 - 16:34 G: 24 Nis 2021 - 16:35

Nisan Ayı ve Antalya! Yollar Karla Kaplı, Nihayet Ulaşıma Açıldı!

Nisan Ayından yaşanan doğa olayları görenleri şaşırtıyor. Yaz dönemine giren Antalya'da karla kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki karla kapanan Dumanlı Yaylası yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, karla kaplanan yayla yollarının açılması için çalışma başlattı.

Manavgat ilçesindeki Dumanlı Yaylası yolu iş makineleriyle kardan temizlendi. Yer yer yoğun kar birikintilerinin olduğu yayla yolu ulaşıma açıldı.

Yayla yolunu Manavgat ve Serik ilçesinde yaşayan Yörüklerin göç için kullandığı belirtildi.

24 Nis 2021 - 16:34 AA Antalya- Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
THY Rekora Doymuyor! 711 Seferle Avrupa Birincisi Oldu! mask
THY Rekora Doymuyor! 711 Seferle Avrupa Birincisi Oldu!
Yeni Bir Bıldırcın Türü Üretildi! Ağırlığı Normale Göre 2 Kat! mask
Yeni Bir Bıldırcın Türü Üretildi! Ağırlığı Normale Göre 2 Kat!
23 Nisan Kuaförler Açık Mı? Bugün Kuaförler, Berberler Açık Mı Kapalı Mı? mask
23 Nisan Kuaförler Açık Mı? Bugün Kuaförler, Berberler Açık Mı Kapalı Mı?
Biden'ı Çağrılar Giderken! Ermeni Patriğinden Çok Önemli Açıklamalar Geldi! mask
Biden'ı Çağrılar Giderken! Ermeni Patriğinden Çok Önemli Açıklamalar Geldi!
Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Makam Aracı Satılıyor! İşte Detaylar... mask
Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Makam Aracı Satılıyor! İşte Detaylar...
Egzoz Gazı Kontrolü Sil Baştan! Araçlar Durdurulmadan Uzaktan Kontro Edilecek, Cezalar Yolda! mask
Egzoz Gazı Kontrolü Sil Baştan! Araçlar Durdurulmadan Uzaktan Kontro Edilecek, Cezalar Yolda!
Borçlanma Giderek Artıyor! Kredi Kartı İle Ödemelerde Patlama Yaşanıyor! mask
Borçlanma Giderek Artıyor! Kredi Kartı İle Ödemelerde Patlama Yaşanıyor!
Candan Erçetin'den Çocuklara Özel Proje! Özel Bir Şarkı Seslendirdi! mask
Candan Erçetin'den Çocuklara Özel Proje! Özel Bir Şarkı Seslendirdi!
Interpol Devrede! Ülkeye Döneceğini Söylerken Kırmızı Bültenle Aranır Oldu! mask
Interpol Devrede! Ülkeye Döneceğini Söylerken Kırmızı Bültenle Aranır Oldu!
Thodex Skandalı Büyüyor! Bakanlardan Açıklama Geliyor, Bakan Soylu: "Tanımıyorum!" mask
Thodex Skandalı Büyüyor! Bakanlardan Açıklama Geliyor, Bakan Soylu: "Tanımıyorum!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma Ne Zaman Kaçıncı Bölümde Final Yapıyor? Ender ve Şahika Ölüyor Mu? mask
Yasak Elma Ne Zaman Kaçıncı Bölümde Final Yapıyor? Ender ve Şahika Ölüyor Mu?
Yasak Elma Dizisinden Ayrılan İsim Ortaya Çıktı! İzleyiciler Yıkılacak, Hüngür Hüngür Ağlayacak! Meğer O İsim… mask
Yasak Elma Dizisinden Ayrılan İsim Ortaya Çıktı! İzleyiciler Yıkılacak, Hüngür Hüngür Ağlayacak! Meğer O İsim…
THY Rekora Doymuyor! 711 Seferle Avrupa Birincisi Oldu! mask
THY Rekora Doymuyor! 711 Seferle Avrupa Birincisi Oldu!
Yeni Bir Bıldırcın Türü Üretildi! Ağırlığı Normale Göre 2 Kat! mask
Yeni Bir Bıldırcın Türü Üretildi! Ağırlığı Normale Göre 2 Kat!
ABD Karışmıyor FETÖ Varlığını Sürdürmeye Devam Ediyor! Pensilvanya'da Mezarlık Kurdular! mask
ABD Karışmıyor FETÖ Varlığını Sürdürmeye Devam Ediyor! Pensilvanya'da Mezarlık Kurdular!
Mesut Özil'den Örnek Davranış! Formasını Hediye Etti! mask
Mesut Özil'den Örnek Davranış! Formasını Hediye Etti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL