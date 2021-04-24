Ankara Konya Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor? 2021 Ankara-Konya Hızlı Tren Fiyatları 2021
Pandemi süreci ile birlikte bir süre seferleri iptal olan hızlı tren'de seferlerin tekrar başlaması ile vatandaşlar tarafından bilet fiyatları ve yolculuk süresi merak edilmeye başlandı. Sizde Hızlı Tren ile Ankara-Konya seyahati düşünüyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...
Şehirlerarası yolculuklarda en çok tercih edilen ulaşım türleri arasında yer alan tren yolculuğu son yıllarda popülerleşti. Hızlı trenlerin artması ile beraber uygun fiyatlarla kısa sürede yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, 2021 yılı hızlı tren fiyatlarını araştırıyor. Hızlı tren yolculuklarının yoğun olarak gerçekleştirildiği Ankara Konya hattını kullanacak vatandaşlar, hızlı tren ile bu mesafenin ne kadar sürdüğünü ve bilet fiyatlarını araştırıyor.
24 Nis 2021 - 16:38 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.