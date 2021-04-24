Ramazan'da Nasıl Kilo Verilir? 1 Ay Oruç Tutarak Kaç Kilo Verilir?

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan ayının içinde olduğumuz bu dönemde oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, aynı zamanda kilo vermek istiyor. Covid-19 salgın sürecinden kaynaklı uzun süredir karatinada olan ve hareketsiz kalan birçok kişi kilo aldı. Ramazan ayının gelmesi ile oruç tutmaya başlayan vatandaşlar ise bu ibadeti fırsata çevirip aynı zamanda kilo vermek istiyor. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, 1 ay boyunca oruç tutarak nasıl kilo vereceklerini ve kaç kilo verebileceklerinin araştırıyor.