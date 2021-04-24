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- 24 Nis 2021 - 17:27 G: 24 Nis 2021 - 17:34

Ramazan'da Nasıl Kilo Verilir? 1 Ay Oruç Tutarak Kaç Kilo Verilir?

Ramazan Ayının gelmesi ile birlikte yemek ve kilo kontrolünü avantaja çevirmek isteyenler Ramazan ayında kilo vermenin yollarını çoktan aramaya başladılar bile. Sizde Ramazan ayında kilo vermek istiyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan ayının içinde olduğumuz bu dönemde oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, aynı zamanda kilo vermek istiyor. Covid-19 salgın sürecinden kaynaklı uzun süredir karatinada olan ve hareketsiz kalan birçok kişi kilo aldı. Ramazan ayının gelmesi ile oruç tutmaya başlayan vatandaşlar ise bu ibadeti fırsata çevirip aynı zamanda kilo vermek istiyor. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, 1 ay boyunca oruç tutarak nasıl kilo vereceklerini ve kaç kilo verebileceklerinin araştırıyor.

24 Nis 2021 - 17:27 - Yaşam

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