Ramazan'da Nasıl Kilo Verilir? 1 Ay Oruç Tutarak Kaç Kilo Verilir?
Ramazan Ayının gelmesi ile birlikte yemek ve kilo kontrolünü avantaja çevirmek isteyenler Ramazan ayında kilo vermenin yollarını çoktan aramaya başladılar bile. Sizde Ramazan ayında kilo vermek istiyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...
İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan ayının içinde olduğumuz bu dönemde oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, aynı zamanda kilo vermek istiyor. Covid-19 salgın sürecinden kaynaklı uzun süredir karatinada olan ve hareketsiz kalan birçok kişi kilo aldı. Ramazan ayının gelmesi ile oruç tutmaya başlayan vatandaşlar ise bu ibadeti fırsata çevirip aynı zamanda kilo vermek istiyor. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, 1 ay boyunca oruç tutarak nasıl kilo vereceklerini ve kaç kilo verebileceklerinin araştırıyor.
24 Nis 2021 - 17:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.