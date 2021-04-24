Ramazan'da Tutulmayan Orucun Kazası Nasıl Olur? Kaza Orucu Ne Zaman Tutulur?
Ramazan Ayında kaza gerektiren hallere düşen vatandaşlar şimdiden bu konuyu araştırmaya başladılar. Kaza tutmanız gerektiren bir duruma düştüğünüzde sizde kaza orucunun detaylarının merak ediyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...
Ramazan ayının başlaması ile beraber bu kutsal ayın farz ibadeti olan oruçlar tutulmaya başlandı. Müslümanların Ramazan boyunca farz olarak yerine getirmeleri gereken oruç ibadeti ile ilgili sorular da arttı. Ramazan ayında oruç tutmakla mükellef olan ama bazı mazeretlerinden kaynaklı oruçlarını tutamayan Müslümanlar, bu orucu nasıl kaza edeceklerini merak ediyor. Farz olan orucun kazasının nasıl yapılacağı, hangi günler kaza orucu tutulabileceği merak ediliyor.
24 Nis 2021 - 17:34 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.