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- 24 Nis 2021 - 17:34 G: 24 Nis 2021 - 17:41

Ramazan'da Tutulmayan Orucun Kazası Nasıl Olur? Kaza Orucu Ne Zaman Tutulur?

Ramazan Ayında kaza gerektiren hallere düşen vatandaşlar şimdiden bu konuyu araştırmaya başladılar. Kaza tutmanız gerektiren bir duruma düştüğünüzde sizde kaza orucunun detaylarının merak ediyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Ramazan ayının başlaması ile beraber bu kutsal ayın farz ibadeti olan oruçlar tutulmaya başlandı. Müslümanların Ramazan boyunca farz olarak yerine getirmeleri gereken oruç ibadeti ile ilgili sorular da arttı. Ramazan ayında oruç tutmakla mükellef olan ama bazı mazeretlerinden kaynaklı oruçlarını tutamayan Müslümanlar, bu orucu nasıl kaza edeceklerini merak ediyor. Farz olan orucun kazasının nasıl yapılacağı, hangi günler kaza orucu tutulabileceği merak ediliyor.

24 Nis 2021 - 17:34 - Yaşam

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