Ramazan'da Tutulmayan Orucun Kazası Nasıl Olur? Kaza Orucu Ne Zaman Tutulur?

Ramazan ayının başlaması ile beraber bu kutsal ayın farz ibadeti olan oruçlar tutulmaya başlandı. Müslümanların Ramazan boyunca farz olarak yerine getirmeleri gereken oruç ibadeti ile ilgili sorular da arttı. Ramazan ayında oruç tutmakla mükellef olan ama bazı mazeretlerinden kaynaklı oruçlarını tutamayan Müslümanlar, bu orucu nasıl kaza edeceklerini merak ediyor. Farz olan orucun kazasının nasıl yapılacağı, hangi günler kaza orucu tutulabileceği merak ediliyor.