Arka Sokaklar Ne Zaman Final Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı?
Arka Sokaklar son bölümleri ile bir hayli magazin dünyasında yer almıştı. RTÜK şikayetleri, Avukatlar derken vatandaşlar tarafından dizinin ne zaman final yapacağı araştırılmaya başlandı. Sizde Arka Sokaklar dizisinin final tarihi ile ilgili bilgileri merak ediyorsanız detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Arka Sokaklar 15. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan dizi ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Aksiyon ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımın, bu sezon hangi tarihte ekrana veda edeceği ise merak edildi. 15. sezonu gerisinde bırakmaya hazırlanan yapımın 16. sezonu ile ekrana gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri sezon finalini ve yeni sezon ile ilgili gelişmeler yakından takip ediyor.
24 Nis 2021 - 17:40 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.