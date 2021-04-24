Arka Sokaklar Ne Zaman Final Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Arka Sokaklar 15. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan dizi ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Aksiyon ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımın, bu sezon hangi tarihte ekrana veda edeceği ise merak edildi. 15. sezonu gerisinde bırakmaya hazırlanan yapımın 16. sezonu ile ekrana gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri sezon finalini ve yeni sezon ile ilgili gelişmeler yakından takip ediyor.