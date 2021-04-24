Cam Tavanlar Ne Zaman Başlıyor? Cam Tavan Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Cam Tavanlar’ın setinden ilk görüntüler geldi. Bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayacak olan yapımın başrollerinde başarılı oyuncular Kubilay Aka ve Bensu Soral yer alacak. İkilinin performansları ile izleyenlerden tam not alması beklenirken, dizinin kadrosunda yer alacak diğer isimler ve yayın hayatına ne zaman başlayacağı ise merak edildi.