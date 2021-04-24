Cam Tavanlar Ne Zaman Başlıyor? Cam Tavan Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Cam Tavanlar Dizisinin haberleri magazin dünyasını oldukça meşgul etmeye başladı. Dizi haberinin gelmesi ile birlikte internette en çok merak edilen konular arasına giren Cam Tavanlar Dizisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının yeni dizisi Cam Tavanlar’ın setinden ilk görüntüler geldi. Bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayacak olan yapımın başrollerinde başarılı oyuncular Kubilay Aka ve Bensu Soral yer alacak. İkilinin performansları ile izleyenlerden tam not alması beklenirken, dizinin kadrosunda yer alacak diğer isimler ve yayın hayatına ne zaman başlayacağı ise merak edildi.
24 Nis 2021 - 17:46 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.