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- 24 Nis 2021 - 17:46 G: 24 Nis 2021 - 18:06

Cam Tavanlar Ne Zaman Başlıyor? Cam Tavan Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Cam Tavanlar Dizisinin haberleri magazin dünyasını oldukça meşgul etmeye başladı. Dizi haberinin gelmesi ile birlikte internette en çok merak edilen konular arasına giren Cam Tavanlar Dizisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Show TV ekranlarının yeni dizisi Cam Tavanlar’ın setinden ilk görüntüler geldi. Bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayacak olan yapımın başrollerinde başarılı oyuncular Kubilay Aka ve Bensu Soral yer alacak. İkilinin performansları ile izleyenlerden tam not alması beklenirken, dizinin kadrosunda yer alacak diğer isimler ve yayın hayatına ne zaman başlayacağı ise merak edildi.

24 Nis 2021 - 17:46 - Dizi Haberleri

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