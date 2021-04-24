Emanet Dizisi Final Tarihi Açıklandı!
Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Emanet Dizisi İle ilgili bilgiler açığa çıkmaya başladı. Uzun zamandır Final tarihi merak edilen dizide nihayet bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kanal 7 ekranlarının yayınlanan Emanet dizisi bu sezon en çok takip edilen günlük diziler arasında yer aldı. Genellikle Hint dizilerini ekrana getiren Kanal 7, bu sezon ekrana getirdiği Emanet dizisi ile izleyenlerden büyük beğeni toplamıştı. İlk sezonu ile yayın hayatına devam eden yapımın ne zaman sezon finali yapacağı, yeni sezonda ekrana gelip gelmeyeceği ise merak edildi. İlgi ile takip edilen dizinin yayın süresi ile ilgili ayrıntılar izleyenler tarafından araştırılıyor.
24 Nis 2021 - 18:07 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.