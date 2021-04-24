Emanet Dizisi Final Tarihi Açıklandı!

Kanal 7 ekranlarının yayınlanan Emanet dizisi bu sezon en çok takip edilen günlük diziler arasında yer aldı. Genellikle Hint dizilerini ekrana getiren Kanal 7, bu sezon ekrana getirdiği Emanet dizisi ile izleyenlerden büyük beğeni toplamıştı. İlk sezonu ile yayın hayatına devam eden yapımın ne zaman sezon finali yapacağı, yeni sezonda ekrana gelip gelmeyeceği ise merak edildi. İlgi ile takip edilen dizinin yayın süresi ile ilgili ayrıntılar izleyenler tarafından araştırılıyor.