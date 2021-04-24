Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde görünüm
C Grubu'nda ALG Spor ile Fomget Gençlik ve Spor, D Grubu'nda ise Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finale yükselen takımlar oldu
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde C Grubu'nda ALG Spor ile Fomget Gençlik ve Spor, D Grubu'nda ise Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finale yükseldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek devreli eleme sistemine göre oynanan ligin ilk aşamasında takımlar, dörderli gruplarda karşılaştı.
16 takımın mücadele ettiği ligde, C ve D grubunda maçlar tamamlandı. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- C Grubu
ALG Spor: 7 - Kireçburnu: 0
Fomget Gençlik ve Spor: 3 - Dudullu: 0
- D Grubu
Konak Belediyespor: 1 - Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: 2 - Kayseri Gençlerbirliği: 2
C Grubu'nu ALG Spor 9 puanla birinci, Fomget Gençlik ve Spor ise 6 puanla ikinci tamamlarken, 3 puanla Kireçburnu üçüncü, puanı bulunmayan Dudullu ise son sırada yer aldı.
D Grubu'nda Konak Belediyespor 7 puanla birinci, Kayseri Gençlerbirliği 5 puanla ikinci olurken, 3 puanı bulunan Karadeniz Ereğli Belediyespor üçüncü, bir puanı bulunan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü de son sırada kendine yer buldu.
C Grubu'nda ALG Spor ile Fomget Gençlik ve Spor, D Grubu'nda ise Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği, çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar 28 Nisan'da çeyrek final müsabakalarında karşılaşacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.