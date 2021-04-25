Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı 68 oldu...
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 68'e yükseldi. Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer de gözaltına alındı
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 68 oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 68 şüpheliyi yakaladı. Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer de Pendik'te saklandığı evde gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Faruk Fatih Özer in de arasında bulunduğu firari 12 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.