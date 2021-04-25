Ankara'da Türk Telekom TOFAŞ'ı ağırlıyor
Türk Telekom, TOFAŞ Basketbol Takımı ile normal ligin sonu olan 30. haftasında karşı karşıya geliyor. Bugün Ankara Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.15’te başlayacak.
ANKARA (İGFA) - ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon covid-19 nedeniyle ertelenen maçlar dışında 30. hafta karşılaşmalarıyla sona eriyor. Ligde geride kalan 29 haftada 18 galibiyet-11 mağlubiyet ve play-off’a saha avantajıyla girmek isteyen TOFAŞ, son hafta karşılaşmasında deplasmanda Türk Telekom’u mağlup ederek normal sezonu 4. sırada tamamlamayı hedefliyor.
Rakibini Bursa’daki maçta 78-64 yenmeyi başaran Mavi Yeşilliler, olası eşitlik halinde 14 sayılık avantajı da elinde tutarken; Bursa temsilcisi bu maçtan galip ayrılması durumunda oynanacak diğer maçların sonucuna bakmaksızın 4.’lük koltuğunu korumuş olacak. Bu koltuk için iddiası bulunan Türk Telekom 17 galibiyet-12 mağlubiyet ile 5. sırada yer alırken; 17 galibiyet-11 mağlubiyeti bulunan bu hafta oynayacağı Pınar Karşıyaka karşılaşması da COVID-19 vakaları nedeniyle ertelenen Beşiktaş Icrypex’in ise 3 maç eksiği bulunuyor.
Bugün Ankara Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.15’te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2’den canlı olarak ekranlara gelecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.