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- 25 Nis 2021 - 11:14 G: 25 Nis 2021 - 11:15

Ankara'da Türk Telekom TOFAŞ'ı ağırlıyor

Türk Telekom, TOFAŞ Basketbol Takımı ile normal ligin sonu olan 30. haftasında karşı karşıya geliyor. Bugün Ankara Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.15’te başlayacak.

ANKARA (İGFA) - ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon covid-19 nedeniyle ertelenen maçlar dışında 30. hafta karşılaşmalarıyla sona eriyor. Ligde geride kalan 29 haftada 18 galibiyet-11 mağlubiyet ve play-off’a saha avantajıyla girmek isteyen TOFAŞ, son hafta karşılaşmasında deplasmanda Türk Telekom’u mağlup ederek normal sezonu 4. sırada tamamlamayı hedefliyor.

Rakibini Bursa’daki maçta 78-64 yenmeyi başaran Mavi Yeşilliler, olası eşitlik halinde 14 sayılık avantajı da elinde tutarken; Bursa temsilcisi bu maçtan galip ayrılması durumunda oynanacak diğer maçların sonucuna bakmaksızın 4.’lük koltuğunu korumuş olacak. Bu koltuk için iddiası bulunan Türk Telekom 17 galibiyet-12 mağlubiyet ile 5. sırada yer alırken; 17 galibiyet-11 mağlubiyeti bulunan bu hafta oynayacağı Pınar Karşıyaka karşılaşması da COVID-19 vakaları nedeniyle ertelenen Beşiktaş Icrypex’in ise 3 maç eksiği bulunuyor.

Bugün Ankara Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.15’te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2’den canlı olarak ekranlara gelecek.

25 Nis 2021 - 11:14 Ankara- Spor

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