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- 25 Nis 2021 - 12:05 G: 25 Nis 2021 - 12:06

Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri yakın markaja alındı

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde kasap tatlı imalathaneleri ve fırınları yakın markaja aldı. Ekipler iftar sofraları zehir olamasın diye sağlıksız koşullarda üretim ve satış yapan işletme sahiplerine göz açtırmadı.

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde kasap tatlı imalathaneleri ve fırınları yakın markaja aldı. Ekipler iftar sofraları zehir olamasın diye sağlıksız koşullarda üretim ve satış yapan işletme sahiplerine göz açtırmadı.

HIJYEN ŞARTLARI KONTROL EDILDI

Yenimahalle genelinde gerçekleşen denetimlerde Ramazan pidesinin gramajı fiyatı üretim koşulları vehijyen şartları kontrol edilirken tatlı imalatında kullanılan ürünlerin kalitesi saklama koşulları son kullanma tarihleri de tek tek incelendi.

Ayrıca işletmelerde çalışan personelin sağlığı ve güvenliği içinde incelemelerde bulunan ekipler personel sağlık karnesi personel soyunma odaları  ilkyardım çantası ve yangın tüpü kontrolü de yaptı.

EĞITICI BIR BELEDIYE OLMAYA ÇALIŞTIK

Denetimler sonunda hijyen kurallarına uymayan ve sağlıksız üretim yapan işyerleri uyarılırken işini hakkıyla yapan esnaf da tebrik edildi.

Zabıta ekiplerinin belli aralıklarla gerçekleştirdikleri denetimleri Ramazan ayında da titizlikle devam ettirdiklerini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Biz asla cezacı bir belediye olmadık. Eğitici bir belediye olmaya çalıştık. İlçemizde kötü koşullar altında gıda üreten işyerleriyle karşılaşmak elbette istemiyoruz. Ama karşılaşırsak da kimse kusura bakmasın halkın sağlığı ile oynayana affımız olmaz. Herkes işini düzgün yapacak. Denetimlerimiz sürecek. Tüm vatandaşlarımızın hayırlı ve sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz dedi.

25 Nis 2021 - 12:05 - Belediyeler

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