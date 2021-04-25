Kahramankazan'da Hıtıt Rallısı ıçın gerı sayım

Türkiye Ralli Şampiyonasının en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973 yılında Kahramankazanda düzenlenmesinin ardından 2009dan bu yana gerçekleştirilemeyen Hitit Rallisi yeniden doğduğu topraklara dönüyor. Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Otomobil Sporları Kulübü iş birliğiyle Hitit Rallisinin 47.si 12 yıllık aranın ardından 3-4 Temmuz tarihleri arasında Kahramankazanda gerçekleştirilecek.

İlki 1973te Kahramankazanda gerçekleştirilen ve Türkiye Ralli Şampiyonasının en önemli ve en eski yarışlarından olan Hitit Rallisi son olarak 2009 yılında Kahramankazanda gerçekleştirilmişti. Kahramankazan Belediyesi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ankara Otomobil Sporları Kulübü ANOK ve Kahramankazan Kent Konseyi Türkiye ralli tutkunları için önemli bir değere sahip olan efsane Hitit Rallisinin 12 yıl aranın ardından yeniden Kahramankazanda gerçekleştirilmesi için kolları sıvadı. Yapılan çalışmaların ardından Hitit Rallisi yeniden Kahramankazanda düzenlenecek. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ANOK Başkanı Çağrı Nerkiz ve Kent Konseyi Başkanı Ali Osman Büyükorhan düzenledikleri toplantıyla Hitit Rallisinin 47.sinin 3-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Türkiye Ralli Şampiyonasının 3. ayağı olacak olan 47. Hitit Rallisi Güvenç ve Başkent etaplarıyla Kahramankazanda koşulacak.

İKI MÜJDE BIR ARADA

Toplantıda ayrıca Türkiye Tırmanma Şampiyonasının ayaklarından birinin de Kahramankazanda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Tırmanma yarışının da 22-23 Mayıs tarihleri arasında Kılıçlar Mahallesi civarında düzenlenecek.

OTOMOBIL SPORLARININ MERKEZI OLACAK

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ralli sporunun Türkiyedeki en önemli yarışlarından olan ve ilki yine 1973te Kahramankazanda gerçekleştirilen Hitit Rallisinin uzun bir aranın ardından yeniden ilçelerinde düzenlenecek olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. Türkiye tırmanma yarışlarından birinin de yine ilçelerinde düzenlenecek olmasının da ayrı bir önem taşıdığını belirten Oğuz Kahramankazan Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Bu etkinliklerle birlikte bir süreci de hayata geçireceğiz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla Kahramankazanımızı Türkiyede otomobil sporlarının merkezi ve ralli tutkunlarının buluşma noktası haline getireceğiz. Mayıs ve Temmuz aylarında düzenlenecek yarışlar için tüm yarış tutkunlarını Kahramankazan7a davet ediyorum diye konuştu. ANOK Başkanı Nerkiz de ralli camiasında özel bir yere sahip olan Hitit Rallisinin yeniden Kahramankazana ve Ankaraya dönmesinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirterek destekleri için Başkan Oğuza teşekkür etti.