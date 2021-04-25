Mehmet Ali Erbil Şimdi 'Çıldıracak!' Yasmin Erbil Cesur Pozlarına Bir Yenisini Daha Ekledi! Annesinden Gelen Yorum...

Sevilen şovmenin küçük kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. Her paylaşımıyla sosyal medyanın ve magazin sayfalarının gündemine bomba gibi düşen Yasmin Erbil, bu sefer adeta sınır tanımadı. Binlerce yorum ve beğeni alan Yasmin Erbil'in bu paylaşımı takipçilerin şok olmasına neden oldu.

Hayranlarını ve takipçilerini harekete geçiren bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çok sevilen şovmenin kızı Yasmin Erbil son paylaşımıyla dikkatleri tamamen üzerine çekti. İşte Yasmin Erbil'den hayranlarını şok eden paylaşım...



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