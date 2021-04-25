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- 25 Nis 2021 - 16:54 G: 25 Nis 2021 - 17:31

Mehmet Ali Erbil Şimdi 'Çıldıracak!' Yasmin Erbil Cesur Pozlarına Bir Yenisini Daha Ekledi! Annesinden Gelen Yorum...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil sosyal medyanın iddialarına göre Mehmet Ali Erbil'i çıldırtacak paylaşımlar yaptı. Cesur pozlarına bir yenisini ekleyen Yasmin Erbil, dikkatleri üzerine çekti. Fiziğinin düzgün olduğunu bir kez daha gösteren Yasmin Erbil'e annesi tarafından gelen yorumsa şaşkınlığa uğrattı!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilen şovmenin küçük kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. Her paylaşımıyla sosyal medyanın ve magazin sayfalarının gündemine bomba gibi düşen Yasmin Erbil, bu sefer adeta sınır tanımadı. Binlerce yorum ve beğeni alan Yasmin Erbil'in bu paylaşımı takipçilerin şok olmasına neden oldu. 

Hayranlarını ve takipçilerini harekete geçiren bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çok sevilen şovmenin kızı Yasmin Erbil son paylaşımıyla dikkatleri tamamen üzerine çekti. İşte Yasmin Erbil'den hayranlarını şok eden paylaşım...

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25 Nis 2021 - 16:54 Ankara- Magazin

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