Yıldızlar koronavirüsün geleceğini insanlara söylemişti!

Koronavirüs ve pandemi sürecini yorumlayan Okült Astrolog Nazan Gönültaş, Çin’de ortaya çıkan ilk vakayla birlikte pandemi sürecine kadar uzanan olaylar silsilesini astrolojik olarak ele aldı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ilk vakanın olduğu tarihte su grubunda yoğun bir yerleşim olduğunu ifade eden Okült Astrolog Nazan Gönültaş, “Su grubunda olan bu yerleşim bu tetiğin asıl sebebi olarak karşımızda duruyor. İnsanların aslında burayı görememiş, gerekli önemi verememiş, algılayamamış olmaları anlamına geliyor.” şeklinde devam etti. Neptün’ün bulunduğu derecenin okült perspektiften bakıldığında da oldukça manidar olduğunu ifade eden Okült Astrolog Nazan Gönültaş, “Bu derece bizleri temas ettiği noktaya dair muhakkak uyarır. Neptün astrolojik tanımıyla ilk olarak sisli, puslu bir gezegen olarak adlandırılır. Fakat dokunduğu noktada sisin, pusun altında yatan gerçekliğe de özellikle önem vermemiz gerektiğinden bahseder. Virüsün duyurulduğu sırada Balık burcunda seyreden Neptün'ün, kurban bilincine girilmesine ve kurban bilincinin sürmesine sebebiyet verecek bir etkisi mevcut.” açıklamasında bulundu.

Kaygılarımız bizi hayattan soyutlayabileceği gibi hayatta da tutabilir

2021 sonuna kadar iletişim ağının güçlü ve hızlı bir şekilde sürdürüleceği, özellikle sosyal medya üzerinden her şeyin apaçık görülmesi söz konusuyken Aralık ayı itibariyle sanal düzlemde sürdürülen iletişimlerin azalıp yerini daha temas içeren, daha keyif veren hallere bırakabileceğini ifade eden Okült Astrolog Nazan Gönültaş, “Kuzey Ay Düğümü’nün Boğa geçişi bizleri özellikle dünyevi temalarda, maddi oluşumları geliştirmekte ve güvenli, istikrarlı bir forma sokma konusunda sınayabilir. Şu an herkesin düştüğü kaygı Aralık ayı itibariyle daha da arttı. Fakat kaygı yaşamın doğal bir parçasıdır ve bizi hayatta tutmaya da yarar. Kuzey Ay Düğümü’nün geçişiyle bu kaygının bireysel anlamda maddi kaynakları daha güvenli bir seviyeye taşımaya yarama olasılığı da artacaktır.” dedi.

Mars’ın uyarılarını dikkate almalıyız

Mars'ın Yengeç geçişine özellikle dikkat çeken Gönültaş, “11 Haziran'a kadar Yengeç burcunda seyredecek olan Mars'ın uyarılarını dikkate almakta fayda var. Virüsün hayatımıza kattığı yeni gerçekliği kabul etmez, sorumlulukla hareket etmezsek hastane kapasitelerinin dolduğunun haberini almamız işten bile değil.“ diye konuştu.

Uranüs’ün Boğa seyri süresince umutlarımızın, güven kaynaklarımızın ani ve beklenmedik şekillerde sarsılacağını dile getiren Okült Astrolog Nazan Gönültaş, “Boğa burcunun psikolojik doğası ile hareket ederek rehavete kapıldıkça da vakalar artacaktır. Bu durum özellikle 2021 yılı boyunca devam edecek. Bu minvalde 2021 yılını geçen yılın devamı gibi görebiliriz. Ama bu sırada dünya liderlerinin daha otoriter bir pozisyona ulaşacağını da gözlemleyeceğiz. 2021 yılı 2023'ten sonra dengenin değişeceğinin habercisi olacak.” şeklinde konuştu.

Virüsün sürekli olarak mutasyona uğramasının yanı sıra Neptün'ün Balık seyri nedeniyle 2026 yılına kadar koronavirüs için geliştirilen aşılara dair spekülasyonlar ve belirsizliklerin devam edeceğine vurgu yapan Gönültaş şöyle devam etti: “21 Mart 2023 itibarıyla Plüton, Oğlak burcu seyrini bitirmiş olacak. Bu, dünya üzerinde hissedilecek bir göksel değişim olacak. Plüton'un Kova geçişinin etkileri yalnızca korona ile alakalı değil, tüm dünya liderlerini de ilgilendirecek bir geçiş... Bu geçiş toprağın devrinin bittiği, teknoloji devrinin asıl başlayacağı zamanları beraberinde getirecek. Plüton, Kova geçişiyle birlikte büyük teknoloji devrimleri yapılacaktır. Bu sırada Satürn ise Balık'taki seyrini sürdürüyor olacak. Bu durum çok büyük etkileri açığa çıkartacak. Neptün ise salgının başladığı anki derecesinden 10 derece ilerlemiş olacak. Neptün'ün bu ilerleyişi hafiflemeyi de beraberinde getirecektir. Fakat Neptün, Balık'tan çıkmadığı sürece vücudumuzda bilmediğimiz, belirleyemediğimiz mikroplar, bakteriler, rahatsızlıklar sürecektir. Koronavirüsün insanlar üzerindeki etkileri Neptün’ün Balık'tan çıkması ile belirgin bir şekilde açığa çıkacaktır. 2026’da Neptün ve Satürn’ün Koç burcundaki kavuşumunun etkisiyle koronavirüs gündemi boyunca yaşanan tüm olayların, salgının asıl nedenlerinin, çıktılarının önümüze serileceğini de öngörmek mümkün.“

Tüm bunlara ek olarak Mısır’da taşınan 22 mumyayı da hatırlatan Okült Astrolog Nazan Gönültaş, “Bu mumyaların yerinden oynatılması majikal bir hareketliliğin ön habercisi niteliğinde. Açığa çıkacak etkiler gözle görülür olabilir. Majikal hareketlilik, dünya üzerinde huzursuzluk yaratacak olayların ardı sıra kendini göstermesi ile vuku bulabilir. Bu kehanet gibi bir şey değil, yüzyıllardır bilinen bir denklemdir. Bu yüzden de sevgiyi, şefkati büyütmemiz gereken zamanlardayız. Bunların yanı sıra koronavirüs dışında gündemimizde yerini alacak bir diğer husus da dünya dışı varlıklar olacak. Bizi bekleyen süreçte bu varlıklarla kurulan temaslar artık gizlenemeyen bir hal alabilir. Evlerimize kapanmamızın bir diğer sebebi de en küçüğünden en büyüğüne teknolojiye ve açığa çıkacak bu tür gelişmelere hazırlanmak ve uyumlanmaktır.” diye konuştu.

Koronavirüs kaygıları kalp krizi haberlerini açığa çıkarabilir

Mars’ın Yengeç seyri boyunca sevgi ve şefkat eksikliğinin çok hissedilebileceğine vurgu yapan Gönültaş, “Koronavirüsün pekiştirdiği kaygılar kalp krizi haberleri ile açığa çıkabilir. Bu sebeple sevgi, şefkat, değer gibi kavramların gündemimizde daha ciddi bir yeri olmalı. Uranüs’ün Boğa seyri de Venüsyen (aşk, para, eğlence) temalara dair ani, beklenmedik olaylara işaret eder. Bu yüzden herkes elini taşın altına koymalı, herkes birbirinin haklarını, ihtiyaçlarını ve birbirine dair sorumluluklarını gözeterek hareket etmeli. Birbirine sevgi, saygı, şefkat göstermeli. Boğa burcu herkes için adalet, herkes için sevgi, herkes için para kısacası her şeyin herkes için olmasını arzu eder. Bu sebeple Uranüs’ün uzun seyrinde bunları gözetmek oldukça önemli bir hal alıyor.” dedi.

Mart 2023’e kadar koronavirüsün tam bir bitişinden bahsetmek zor

Okült Astrolog Nazan Gönültaş sözlerini şöyle tamamladı: “Koronavirüsün bitişine dair net olarak bir şey söylemeyi doğru bulmasam da Satürn’ün Balık burcuna geçmesi gelişmeler adına oldukça önemli. Bu geçiş öncesinde virüsün bitişine (insan vücudunda bir grip gibi kabul görmesine) dair birçok şey duyabiliriz. Özellikle 7 Mart 2023 ve dahi tüm Mart ayı boyunca bu geçiş önemli gelişmelere gebe olacak. Fakat bu geçiş dünya liderlerinin, otoritelerin çok daha baskın, savaşmaya, savaşı büyütmeye yatkın olacağı anlamına da gelir. Yani 2023 Mart'a kadar tam bir bitişten bahsetmek pek de mümkün değil. Virüsün gündemimizden yavaş yavaş kalkmasının sonrasında ise yepyeni gündemlerimiz olacak. Çünkü Satürn’ün bulunduğu burç ve açığa çıkarttığı durumlar Balık burcuyla beraber hiç bilmediğimiz sulara dalabileceğimiz anlamına geliyor. Yani aslında Satürn, Balık geçişinden sonrası da sisli ve belirsiz olabilir.”