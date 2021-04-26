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- 26 Nis 2021 - 13:43 G: 26 Nis 2021 - 13:44

Başkan Altınok: Burası Niagara Değil Burası Keçiören!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok bakım ve temizlik çalışmaları tamamlanan Büyük Keçiören Şelalesinde incelemelerde bulundu. Altınok ABD ile Kanada sınırı arasında Niagara Nehri üzerinde bulunan şelalelere atıfta bulunarak Yazın daha berrak çağlaması için şelalemizin bakımlarını yaptık.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok bakım ve temizlik çalışmaları tamamlanan Büyük Keçiören Şelalesinde incelemelerde bulundu. Altınok ABD ile Kanada sınırı arasında Niagara Nehri üzerinde bulunan şelalelere atıfta bulunarak "Yazın daha berrak çağlaması için şelalemizin bakımlarını yaptık. Türkiyenin en büyük yapay şelalesi olarak hizmet veren eserimiz ilçemizdeki önemli markalardan biridir. Burası Niagara değil burası Keçiören" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hafta sonu sürdürdüğü mahalle denetimleri sırasında Türk Dünyası Kalaba Meydanında bulunan Büyük Keçiören Şelalesini de inceledi. Altınok bakımı yapılan şelalenin daha berrak olduğunu ve su deviniminin sağlıklı bir şekilde işlediğini söyledi.

SU GÜL VE ŞELALELER ŞEHRİ KEÇİÖREN

Altınok Keçiöreni Su gül ve şelaleler şehri olarak tanımlayarak şunları aktardı:

Şelalemiz dünyanın en büyük yapay şelalesi olup çöplükler veya kayalıklar nasıl güzelleştirilir bunun bir örneğidir. Çirkinlikler nasıl güzelliğe dönüştürülür dezavantajlı fiziki mekânlar nasıl estetik hale getirilir işte bunu anlatan bir eserdir. Çalışarak emek vererek Keçiörendeki çöplükleri gül bahçesi yaptık. İlçemizde Ispartadan fazla gül Antalyadan fazla da şelale var.

26 Nis 2021 - 13:43 - Belediyeler

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